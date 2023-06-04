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    Таджикистан просит разобраться с «жестокостью» к мигрантам в России

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    47 комментариев

    Таджикистан просит Россию проверить действия правоохранительных органов в отношении граждан республики. Соответствующую телеграмму в Генпрокуратуру РФ направил генеральный прокурор Таджикистана Рахмон Юсуф Ахмадзод, сообщает ведомство.

    В Душанбе обратили внимание на «массовые задержания» трудящихся граждан Таджикистана, избиения и жестокое обращение с ними, а также на задержание большого количества таджикских студентов. Генпрокуратура республики просит российских коллег проверить действия «отдельных сотрудников правоохранительных органов».

    В конце мая глава МВД Таджикистана направил своему российскому коллеге Владимиру Колокольцеву телеграмму «в связи с избиением и истязанием» более ста таджикских студентов государственного университета Комсомольска-на-Амуре и рейдом правоохранительных органов в поселке Котельники на окраине Москвы и в других городах.

    По данным ведомства, 19 мая российские силовики «совершили рейд на указанных студентов рано утром, пока они спали, жестоко избили их и доставили в следственный изолятор». Отмечалось, что по указанному факту в РФ ведется расследование.

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    Комментарии 47

    Дядя Бо04 Июн 2023 в 19:21
    Диаспора забыла занести ОМОНу, вот итог.
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 19:16
    Пусть убираются из нашей страны
    +1−0
    фру04 Июн 2023 в 19:13
    Фонтанка, а можно написать "грязные обезьяны"? Ну пожалуйста!
    +1−0
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