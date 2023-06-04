Житель Курской области пытался украсть дрова, которые собрали для военных на СВО

В Курской области мужчина хотел похитить дрова, которые волонтеры собрали для военных, участвующих в спецоперации. Об этом 4 июня рассказал губернатор Роман Старовойт.



По его словам, вчера за несколько часов работы было подготовлено более 40 кубометров древесины. Однако утром появилась информация о том, что некий Роман пытался вывезти часть заготовленных дров для собственных нужд. Губернатор выразил надежду, что в отношении подобных «героев» будет вынесено решение по закону.



ТАСС со ссылкой на региональное УМВД пишет, что ведомство проводит проверку по данному факту.

