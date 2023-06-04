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    Житель Курской области пытался украсть дрова, которые собрали для военных на СВО

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    25 комментариев

    В Курской области мужчина хотел похитить дрова, которые волонтеры собрали для военных, участвующих в спецоперации. Об этом 4 июня рассказал губернатор Роман Старовойт.

    По его словам, вчера за несколько часов работы было подготовлено более 40 кубометров древесины. Однако утром появилась информация о том, что некий Роман пытался вывезти часть заготовленных дров для собственных нужд. Губернатор выразил надежду, что в отношении подобных «героев» будет вынесено решение по закону.

    ТАСС со ссылкой на региональное УМВД пишет, что ведомство проводит проверку по данному факту.

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    Комментарии 25

    Дядя Бо04 Июн 2023 в 19:05
    Новости газовой сверхдержавы.
    +2−0
    Гость04 Июн 2023 в 18:52
    теперь они не смогут договориться с дымовыми сигналами
    +1−0
    Александр Дементьев04 Июн 2023 в 18:50
    Дрова это святое!
    +1−0
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