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    Столтенберг: Швеция выполнила требования Турции и может вступить в НАТО

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    19 комментариев

    Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО. Об этом 4 июня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет ТАСС.

    По его словам, Стокгольмом «были предприняты конкретные шаги и изменены законы». Однако он отметил, что «демонстрации в Швеции создали трудности», а их организаторы пытаются помешать стране вступить в НАТО. Вероятно, он имеет в виду акции с сожжением Корана.

    Столтенберг заявил, что у Турции еще есть время, чтобы ратифицировать заявку Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе.

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    Комментарии 19

    Гость04 Июн 2023 в 18:57
    А в правительстве РФ и Центробанке собираются вводить контрсанкцию, в виде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу?
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 18:30
    И как это все было провернуть без Путина?
    +1−0
    vic_5e4cd1938d1a804 Июн 2023 в 18:29
    Неуж-то шведы выдали беглых курдов туркам и обязались не жечь религиозные книги
    +0−0
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