Столтенберг: Швеция выполнила требования Турции и может вступить в НАТО

Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО. Об этом 4 июня заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет ТАСС.



По его словам, Стокгольмом «были предприняты конкретные шаги и изменены законы». Однако он отметил, что «демонстрации в Швеции создали трудности», а их организаторы пытаются помешать стране вступить в НАТО. Вероятно, он имеет в виду акции с сожжением Корана.



Столтенберг заявил, что у Турции еще есть время, чтобы ратифицировать заявку Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе.

