В Петербурге с концерта рэпера увезли 16-летнюю фанатку с отравлением

Подружки слишком усердно подготовились к концерту любимого артиста. Одну из них пришлось откачивать в скорой.



Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне вечером скорую вызвали в клуб «Аврора» на Пироговской набережной, где проходил концерт рэпера LIZER. Плохо стало 16-летней студентке колледжа. С острым отравлением ее увезли в больницу. Медики оценили состояние пациентки как тяжелое.



Подробности вечера полиции раскрыла подруга-ровесница пострадавшей, тоже студентка колледжа. По ее словам, по дороге в клуб они уговорили совершеннолетних прохожих купить им бутылку водки. Пол-литра крепкого выпили на двоих. На концерте подруге стало плохо, она упала и потеряла сознание.

