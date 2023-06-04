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    В Петербурге с концерта рэпера увезли 16-летнюю фанатку с отравлением

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    13 комментариев

    Подружки слишком усердно подготовились к концерту любимого артиста. Одну из них пришлось откачивать в скорой.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне вечером скорую вызвали в клуб «Аврора» на Пироговской набережной, где проходил концерт рэпера LIZER. Плохо стало 16-летней студентке колледжа. С острым отравлением ее увезли в больницу. Медики оценили состояние пациентки как тяжелое.

    Подробности вечера полиции раскрыла подруга-ровесница пострадавшей, тоже студентка колледжа. По ее словам, по дороге в клуб они уговорили совершеннолетних прохожих купить им бутылку водки. Пол-литра крепкого выпили на двоих. На концерте подруге стало плохо, она упала и потеряла сознание.

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    Комментарии 13

    28038333504 Июн 2023 в 13:26
    Петербурженка в каком поколении?))
    +0−0
    Ганс-Дитрих Геншер04 Июн 2023 в 12:31
    да ладно, просто немного мяу добавили )
    +1−0
    Гость04 Июн 2023 в 12:23
    Уроки о главном нужно посвятить правильному приему спиртных напитков и употреблению закусок, это важно, если хочется сохранить генофонд нации
    +4−0
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