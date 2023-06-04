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    У «Академической» задержали приятелей за нацистские лозунги и симпатию к Украине

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    37 комментариев

    Трое молодых парней устроили переполох в Калининском районе Петербурга. Прохожие не стали терпеть лозунги из гитлеровской Германии и вызвали полицию.

    Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне днем в полицию обратилась прохожая. Она заявила, что у станции метро «Академическая» скандалят молодые люди и выкрикивают нацистские лозунги. Позже поступил еще один звонок от мужчины с аналогичной информацией. По его словам, молодой человек выкрикивал нацистское приветствие, в своих речовках не обошел вниманием и Украину.

    Приехавшие на место полицейские задержали двух парней 21 года и 22 лет, а также их 19-летнюю приятельницу. Все они отрекомендовались безработными. После разговора в полицейском участке девушку отпустили домой, а на друзей составили административные протоколы о мелком хулиганстве.

    Ранее никто из компании не привлекался за нарушение закона. Соцсети петербуржцев зачищены. Один из задержанных подрабатывал репетитором математики и информатики, его объявления встречаются на специализированных сайтах.

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    Комментарии 37

    Гость04 Июн 2023 в 13:09
    Скромнее надо быть. А вообще ещё есть место на галерах.
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 13:07
    На
    +0−0
    Гость04 Июн 2023 в 13:01
    А писать вместо названия страны "404" это не нацизм и демонстрация превосходства в чистом виде? за это кого-нибудь когда-то наказали?
    +2−0
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