У «Академической» задержали приятелей за нацистские лозунги и симпатию к Украине

Трое молодых парней устроили переполох в Калининском районе Петербурга. Прохожие не стали терпеть лозунги из гитлеровской Германии и вызвали полицию.
Как стало известно «Фонтанке» 4 июня, накануне днем в полицию обратилась прохожая. Она заявила, что у станции метро «Академическая» скандалят молодые люди и выкрикивают нацистские лозунги. Позже поступил еще один звонок от мужчины с аналогичной информацией. По его словам, молодой человек выкрикивал нацистское приветствие, в своих речовках не обошел вниманием и Украину.
Приехавшие на место полицейские задержали двух парней
Ранее никто из компании не привлекался за нарушение закона. Соцсети петербуржцев зачищены. Один из задержанных подрабатывал репетитором математики и информатики, его объявления встречаются на специализированных сайтах.