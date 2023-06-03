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    Умер прототип главного героя «1 + 1» Поццо ди Борго

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    2 комментария

    Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, чья личная история легла в основу книги, а затем и фильма, скончался в Марракеше (Марокко). Ему было 72 года. Об этом 3 июня сообщает AFP.

    Филипп Поццо ди Борго — потомок аристократической корсиканской семьи. Тяжелые травмы он получил в 1993 году во время полета на параплане. До крушения он был директором компании Pommery, производящей шампанское.

    Свою историю он описал в книге «Le Second souffle» («Второе дыхание»). Именно в ней Поццо ди Борго рассказал о дружбе с молодым опекуном из Алжира Абделем Ясмином Селлоу. Именно она помогла герою спастись от глубокой депрессии после аварии.

    Фильм «1 + 1» («Неприкасаемые») был снят в 2011 году и стал одной из самых популярных картин французского кинематографа. Омар Си, сыгравший в фильме роль Селлоу, в социальной сети отметил: «Поццо ди Борго останется навсегда в наших сердцах».

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    Комментарии 2

    Kot Piter03 Июн 2023 в 17:16
    Фильм классный! 👍🏼
    Вот только это название, «Неприкасаемые», я так и не смог понять. Поясните кто-нибудь.🙂
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