Умер прототип главного героя «1 + 1» Поццо ди Борго

Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго, чья личная история легла в основу книги, а затем и фильма, скончался в Марракеше (Марокко). Ему было 72 года. Об этом 3 июня сообщает AFP.
Филипп Поццо ди Борго — потомок аристократической корсиканской семьи. Тяжелые травмы он получил в 1993 году во время полета на параплане. До крушения он был директором компании Pommery, производящей шампанское.
Свою историю он описал в книге «Le Second souffle» («Второе дыхание»). Именно в ней Поццо ди Борго рассказал о дружбе с молодым опекуном из Алжира Абделем Ясмином Селлоу. Именно она помогла герою спастись от глубокой депрессии после аварии.
Фильм «1 + 1» («Неприкасаемые») был снят в 2011 году и стал одной из самых популярных картин французского кинематографа. Омар Си, сыгравший в фильме роль Селлоу, в социальной сети отметил: «Поццо ди Борго останется навсегда в наших сердцах».