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    На ПМЭФ впервые не аккредитуют западных журналистов

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    19 комментариев

    На ПМЭФ-2023 не аккредитуют журналистов из недружественных стран, подтвердил Дмитрий Песков агентству ТАСС. Он отметил, что интерес к форуму большой и все другие СМИ будут там работать, однако причины такого решения не назвал.

    Ранее, как сообщает РБК, корреспонденты двух крупных западных СМИ рассказали, что их коллегам подтвердили аккредитацию 1 июня, но уже на следующий день отозвали ее без объяснения причин.

    Также в издании отметили, что бывшие сотрудники «Росконгресса» заявили, что во время проведения прошлогоднего ПМЭФ они получили «особые инструкции» в отношении американских и европейских журналистов. От них требовалось составить предельно детальную анкету о сотруднике СМИ и направить ее «куда-то наверх».

    Петербургский международный экономический форум пройдет 14–17 июня. Главная тема форума — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».

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    ПМЭФ
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    Комментарии 19

    Йёхан03 Июн 2023 в 17:59
    - Ничего, я построю свой собственный парк развлечений, с блэкджеком и ш... (женщинами пониженной социальной ответственности). А впрочем, и не нужен мне этот парк!
    (с) Бендер
    +5−0
    Kostiks03 Июн 2023 в 17:58
    Ага, заявления о необходимости свободы прессы, равного доступа для всех и т.п., здесь это нецелесообразно, да))
    +5−1
    Эд Хэммет03 Июн 2023 в 17:53
    До чего же безмозглые люди сидят в кремле! Им кажется, что бизнес делается примерно так же, как политика. В политике они добились выдающихся успехов и бизнес тянут в ту же яму. А в реальности бизнесом может заниматься далеко не каждый. Например, в обычной жизни человеку хочется общаться с тем, кто тебе приятен и симпатичен. В бизнесе часто приходится иметь дело с крайне малоприятными людьми. Здесь критерий совершенно другой: если сотрудничество с этим человеком приносит хорошие доходы, значит это надо делать и на многие особенности его поведения закрывать глаза. В конце концов, это всего лишь бизнес, ничего личного. Вот так и с "недружественными" странами. Сотрудничать с ними надо, если это выгодно экономике страны. А свои хотелки засуньте себе... Ну, вы сами знаете куда.
    +2−0
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