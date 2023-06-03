На ПМЭФ впервые не аккредитуют западных журналистов

На ПМЭФ-2023 не аккредитуют журналистов из недружественных стран, подтвердил Дмитрий Песков агентству ТАСС. Он отметил, что интерес к форуму большой и все другие СМИ будут там работать, однако причины такого решения не назвал.



Ранее, как сообщает РБК, корреспонденты двух крупных западных СМИ рассказали, что их коллегам подтвердили аккредитацию 1 июня, но уже на следующий день отозвали ее без объяснения причин.



Также в издании отметили, что бывшие сотрудники «Росконгресса» заявили, что во время проведения прошлогоднего ПМЭФ они получили «особые инструкции» в отношении американских и европейских журналистов. От них требовалось составить предельно детальную анкету о сотруднике СМИ и направить ее «куда-то наверх».

