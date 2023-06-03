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    Иностранца задержали в Колпино по подозрению в домогательствах к дочке родственника

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    3 комментария

    Пожилая петербурженка рассказала, что к ее внучке приставал взрослый мужчина. По ее словам, это был человек из семьи.

    В полицию горожанка обратилась накануне, стало известно «Фонтанке» 3 июня. По ее словам, преступление произошло в августе 2022-го в квартире дома по улице Танкистов. Якобы гражданин Таджикистана, живший в этом помещении, домогался дочки его родственника, то есть внучки заявительницы, 13-летней семиклассницы.

    В тот же день по указанному адресу задержали подозреваемого. Сейчас ему 22 года, он приехал в Россию в 2020 году, чтобы работать. Временная регистрация у него есть.

    Возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении лица, достигшего 12, но не достигшего 14 лет. Подозреваемого временно поместили в изолятор.

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    Комментарии 3

    25346053103 Июн 2023 в 15:37
    Вместе с безвизом Путин дал им разрешение на некоторые шалости.
    +1−0
    Гость03 Июн 2023 в 14:51
    ЧП произошло в 2022 году, почему родственница обратилась, почти через год и как мог работник из СНГ проживать в семье?
    +0−0
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