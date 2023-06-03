Иностранца задержали в Колпино по подозрению в домогательствах к дочке родственника

Пожилая петербурженка рассказала, что к ее внучке приставал взрослый мужчина. По ее словам, это был человек из семьи.



В полицию горожанка обратилась накануне, стало известно «Фонтанке» 3 июня. По ее словам, преступление произошло в августе 2022-го в квартире дома по улице Танкистов. Якобы гражданин Таджикистана, живший в этом помещении, домогался дочки его родственника, то есть внучки заявительницы, 13-летней семиклассницы.



В тот же день по указанному адресу задержали подозреваемого. Сейчас ему 22 года, он приехал в Россию в 2020 году, чтобы работать. Временная регистрация у него есть.

