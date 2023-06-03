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    Таранил грузовик, тот задел автобус. Водитель легковушки погиб в страшном ДТП на Коле

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    4 комментария
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    Серьезное ДТП с трагическим исходом произошло в Лодейнопольском районе Ленобласти днем 3 июня. Легковой автомобиль смяло до неузнаваемости. Последствия столкновения показывает полицейский главк.

    Авария произошла около 11:55 на 200-м километре Мурманского шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель «Мазды» пошел на обгон и вылетел влобовую на грузовой DAF. От удара фура по касательной задела ехавший мимо туристический автобус, в котором находились 40 пассажиров.

    Водитель Mazda получил травмы, не совместимые с жизнью. Дальнобойщик попал в больницу с травмами средней степени тяжести. Водитель и пассажиры автобуса отделались испугом — им помощь медиков не потребовалась.

    По факту аварии проводится проверка.

    По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в месте аварии организовано реверсивное движение.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 4

    556896203 Июн 2023 в 15:55
    для Колы это норма. кто не верит покатайтесь там в районе 80-100 километра- много "бессмертных "увидите
    +0−0
    altai59703 Июн 2023 в 15:45
    Водитель автобуса Молодец! И людей спас и машину не завалил. Респект.
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 15:41
    Что не помогли не божественные подушки ни императорское качество? Результат такой же как в гранте за 600 рублей? Удивительно....
    +0−0
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