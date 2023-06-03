Таранил грузовик, тот задел автобус. Водитель легковушки погиб в страшном ДТП на Коле

Серьезное ДТП с трагическим исходом произошло в Лодейнопольском районе Ленобласти днем 3 июня. Легковой автомобиль смяло до неузнаваемости. Последствия столкновения показывает полицейский главк.
Авария произошла около 11:55 на 200-м километре Мурманского шоссе, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Водитель «Мазды» пошел на обгон и вылетел влобовую на грузовой DAF. От удара фура по касательной задела ехавший мимо туристический автобус, в котором находились 40 пассажиров.
Водитель Mazda получил травмы, не совместимые с жизнью. Дальнобойщик попал в больницу с травмами средней степени тяжести. Водитель и пассажиры автобуса отделались испугом — им помощь медиков не потребовалась.
По факту аварии проводится проверка.
По данным ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в месте аварии организовано реверсивное движение.