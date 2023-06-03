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    Водитель «Мерседеса» накануне дня рождения погиб в лобовом ДТП на Челябинской улице

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    7 комментариев

    Водитель «Мерседеса» погиб при столкновении с «Вольво» на Челябинской улице. Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 3 июня, ему бы исполнилось 58 лет.

    ДТП произошло накануне в четвертом часу дня у дома 3, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. «Мерседес» ехал по Челябинской улице от Рябовского шоссе в сторону Мурино, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Вольво», за рулем которого сидел 66-летний москвич.

    Водитель «Мерседеса» скончался на месте. Идет проверка.

    По данным «Фонтанки», погибший за последний год не привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, а водитель «Вольво» — четыре раза.

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    Лобовое ДТП
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    Комментарии 7

    Гость03 Июн 2023 в 15:46
    Вольво победил мерина. Не напрасно говорят, что самый авто.
    +0−0
    Zizipop03 Июн 2023 в 15:31
    100% не пристегнутый
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 15:19
    Мерседес летел с путепровода и не вписался в поворот?
    Иначе я не понимаю, как там можно вылететь на встречку, так, чтобы насмерть.
    Там острый поворот и проезжаешь его на 30-40.
    А встречка в это время тормозит, перед выездом со второстепенной. И это еще если она не стоит в пробке на выезде.
    +0−0
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