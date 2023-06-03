Водитель «Мерседеса» накануне дня рождения погиб в лобовом ДТП на Челябинской улице

Водитель «Мерседеса» погиб при столкновении с «Вольво» на Челябинской улице. Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 3 июня, ему бы исполнилось 58 лет.



ДТП произошло накануне в четвертом часу дня у дома 3, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. «Мерседес» ехал по Челябинской улице от Рябовского шоссе в сторону Мурино, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Вольво», за рулем которого сидел 66-летний москвич.



Водитель «Мерседеса» скончался на месте. Идет проверка.



По данным «Фонтанки», погибший за последний год не привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения, а водитель «Вольво» — четыре раза.

