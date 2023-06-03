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    Юная петербурженка попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Ее нашли под окнами дома

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    5 комментариев

    Школьницу обнаружили под окнами дома на проспекте Авиаконструкторов с множеством серьезных травм. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

    О том, что девочку доставили в больницу, в полицию сообщили около часа ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 июня. Среди повреждений у 13-летней шестиклассницы зафиксировали перелом позвоночника.

    Живет девочка недалеко – в доме на Долгоозерной улице – вместе с мамой, неработающей инвалидом первой группы. Родители школьницы в разводе, на учетах семья не состоит.

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    Комментарии 5

    Гость03 Июн 2023 в 13:43
    дочери нет дома в час ночи, а мамашке это до лампочки!!!
    +0−1
    Гость03 Июн 2023 в 13:43
    Что значит - "на учётах семья не состоит", если мать-одиночка, инвалид I группы ( не работающая) ?
    Как минимум они должны стоять на сопровождении во всех структурных подразделениях учреждений СОГ и др.территориальных СП ( !)
    +2−0
    Гость03 Июн 2023 в 13:41
    Им же все блага - патриотизм , юнармия , ежедневный подъем флага , воспитателей школьных...а они не ценят
    +0−2
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