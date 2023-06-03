Юная петербурженка попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Ее нашли под окнами дома

Школьницу обнаружили под окнами дома на проспекте Авиаконструкторов с множеством серьезных травм. Ее госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.



О том, что девочку доставили в больницу, в полицию сообщили около часа ночи, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 3 июня. Среди повреждений у 13-летней шестиклассницы зафиксировали перелом позвоночника.



Живет девочка недалеко – в доме на Долгоозерной улице – вместе с мамой, неработающей инвалидом первой группы. Родители школьницы в разводе, на учетах семья не состоит.

