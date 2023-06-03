В Кремле сообщили об отказе от торжественного приема в честь Дня России

Торжественного приема от лица президента Владимира Путина в честь Дня России в Кремле в этом году не будет. Об этом днем 3 июня рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Прием не планируется», — заявил Песков (цитата по ТАСС).



Вместо обычного приема, который прежде проводился в Кремле, 12 июня запланировано вручение президентских государственных премий. Этот план был ранее анонсирован советником президента Владимиром Толстым.



До 2019 года торжественные приемы регулярно проводились в Кремле в День России. На последний были приглашены до 1500 человек, в том числе представители общественных организаций и различных конфессий, главы дипмиссий и деятели культуры и науки.

