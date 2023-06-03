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    В Кремле сообщили об отказе от торжественного приема в честь Дня России

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    45 комментариев

    Торжественного приема от лица президента Владимира Путина в честь Дня России в Кремле в этом году не будет. Об этом днем 3 июня рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Прием не планируется», — заявил Песков (цитата по ТАСС).

    Вместо обычного приема, который прежде проводился в Кремле, 12 июня запланировано вручение президентских государственных премий. Этот план был ранее анонсирован советником президента Владимиром Толстым.

    До 2019 года торжественные приемы регулярно проводились в Кремле в День России. На последний были приглашены до 1500 человек, в том числе представители общественных организаций и различных конфессий, главы дипмиссий и деятели культуры и науки.

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    День РоссииТоржественный прием
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    Комментарии 45

    Гость03 Июн 2023 в 13:35
    Боятся поваров?
    +0−0
    Гость03 Июн 2023 в 13:28
    Главное, чтобы дедушка был счастлив
    +2−0
    Эд Хэммет03 Июн 2023 в 13:20
    Некого пригласить стало? Или точнее никто приглашение принимать не захочет? Или солнцеликий принять не в состоянии? Но ведь теперь есть же дублёры. Может быть он просто видеть никого не хочет?
    +2−0
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