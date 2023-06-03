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    Туман на восемь часов задержал рейс из Минеральных Вод в Петербург

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    С раннего утра пассажиры рейса авиакомпании «Россия» ждут в Минеральных Водах отправления в Петербург. Вылет на восемь часов задерживают погодные условия.

    Самолет должен был вылететь еще около шести утра, рассказал 3 июня «Фонтанке» очевидец. Теперь на онлайн-табло аэропорта в Минеральных Водах значится, что в Петербурге рейс ждут в 17:50.

    Вылет задержали из-за тумана — видимости в 150 метров, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Самолет сел на запасном аэродроме в Сочи, а у экипажа закончилось рабочее время — «в соответствии с требованиями российского авиационного законодательства, связанными с безопасностью полетов».

    Отмечается, что пассажирам в аэропорту Минеральных Вод предложили напитки и горячее питание, а желающим — также расселение в гостинице за счет авиакомпании.

    Для выполнения рейса из Петербурга отправили резервный экипаж. По данным «России», самолет вылетит после 14:20.

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    Задержка авиарейса
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    Комментарии 1

    dimas.03 Июн 2023 в 11:29
    Простите, кто на ком стоял?
    Вылетели из Минвод, но за это время в Петербурге такой туман, что сели в Сочи? А что сейчас с погодой?
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