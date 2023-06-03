Туман на восемь часов задержал рейс из Минеральных Вод в Петербург

С раннего утра пассажиры рейса авиакомпании «Россия» ждут в Минеральных Водах отправления в Петербург. Вылет на восемь часов задерживают погодные условия.



Самолет должен был вылететь еще около шести утра, рассказал 3 июня «Фонтанке» очевидец. Теперь на онлайн-табло аэропорта в Минеральных Водах значится, что в Петербурге рейс ждут в 17:50.



Вылет задержали из-за тумана — видимости в 150 метров, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Самолет сел на запасном аэродроме в Сочи, а у экипажа закончилось рабочее время — «в соответствии с требованиями российского авиационного законодательства, связанными с безопасностью полетов».

