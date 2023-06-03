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    Катастрофа, похожая на ДТП. В Индии назвали предварительную причину трагедии на железной дороге

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    Трагическая авария на железной дороге в Индии напоминает скорее те, что происходят на автомобильной дороге: в стоящий товарный поезд врезались несколько сошедших с рельсов вагонов, а в них — встречный поезд. Предварительные причины столкновения 3 июня озвучил исполнительный директор государственной компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма.

    «Два пассажирских поезда оказались активными участниками этой аварии, третий поезд, товарный, который стоял на месте, также попал в эту аварию», — заявил Шарма представителям СМИ (цитата по ТАСС).

    По предварительной информации, по непонятной пока причине с рельсов сошли и врезались в товарный состав несколько вагонов скоростного пассажирского поезда, следовавшего в Ченнаи. Товарный поезд стоял в тот момент на параллельных путях. Через некоторое время в участников первого столкновения врезался ехавший по встречным путям другой пассажирский состав. Столкновения произошли с разницей в 20 минут.

    На месте происшествия всю ночь работали спасатели. По данным Agence France-Presse, число погибших выросло до 288 человек. Официального подтверждения этой цифры нет. Местные СМИ сообщают о 238 жертвах. Пострадали, по предварительной информации, около 900 человек.

    У российского консульства в Калькутте нет информации о пострадавших в железнодорожной аварии россиянах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула Алексея Идамкина.

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    Железнодорожная аварияИндия
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