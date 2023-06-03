Катастрофа, похожая на ДТП. В Индии назвали предварительную причину трагедии на железной дороге

Трагическая авария на железной дороге в Индии напоминает скорее те, что происходят на автомобильной дороге: в стоящий товарный поезд врезались несколько сошедших с рельсов вагонов, а в них — встречный поезд. Предварительные причины столкновения 3 июня озвучил исполнительный директор государственной компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма.



«Два пассажирских поезда оказались активными участниками этой аварии, третий поезд, товарный, который стоял на месте, также попал в эту аварию», — заявил Шарма представителям СМИ (цитата по ТАСС).

