Катастрофа, похожая на ДТП. В Индии назвали предварительную причину трагедии на железной дороге

Трагическая авария на железной дороге в Индии напоминает скорее те, что происходят на автомобильной дороге: в стоящий товарный поезд врезались несколько сошедших с рельсов вагонов, а в них — встречный поезд. Предварительные причины столкновения 3 июня озвучил исполнительный директор государственной компании «Индийские железные дороги» Амитабх Шарма.
«Два пассажирских поезда оказались активными участниками этой аварии, третий поезд, товарный, который стоял на месте, также попал в эту аварию», — заявил Шарма представителям СМИ (цитата по ТАСС).
По предварительной информации, по непонятной пока причине с рельсов сошли и врезались в товарный состав несколько вагонов скоростного пассажирского поезда, следовавшего в Ченнаи. Товарный поезд стоял в тот момент на параллельных путях. Через некоторое время в участников первого столкновения врезался ехавший по встречным путям другой пассажирский состав. Столкновения произошли с разницей в 20 минут.
На месте происшествия всю ночь работали спасатели. По данным Agence France-Presse, число погибших выросло до 288 человек. Официального подтверждения этой цифры нет. Местные СМИ сообщают о 238 жертвах. Пострадали, по предварительной информации, около 900 человек.
У российского консульства в Калькутте нет информации о пострадавших в железнодорожной аварии россиянах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсула Алексея Идамкина.