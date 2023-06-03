«Украл, выпил — в тюрьму!», «Кто ж его посадит? Он же памятник!», «Пасть порву, моргалы выколю» и еще десятки крылатых фраз пришли в нашу речь благодаря фильму «Джентльмены удачи», подозревали вы об этом или нет. Теперь кажется, что вы знаете его наизусть? Как бы не так! Мы принесли вам 12 непростых вопросов по «Джентльменам удачи», чтобы вы разобрались наверняка, кто редиска, а кто фрай-фея. Поехали!
Хорошо ли вы помните фильм «Джентльмены удачи»? А то кина не будет!
Все крылатые фразы знать бесполезно — вопросов про них здесь нет
3 июня 2023, 19:15
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Пасти рвать и моргала выкалывать вам за это никто не будет, результат есть результат! Даже такой
Надеемся, что вы хорошо знаете хотя бы крылатые цитаты из фильма!
Неплохо, но всё-таки фильм вы смотрели не слишком внимательно
Вы блестяще знаете фильм! Совсем чуть-чуть не хватило до идеального результата
Идеально! Мы бы с радостью вручили вам золотой шлем Македонского, но у нас его нет