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    Хорошо ли вы помните фильм «Джентльмены удачи»? А то кина не будет!

    Все крылатые фразы знать бесполезно — вопросов про них здесь нет

    1587
    3 комментария
    Даже троица бандитов с трудом разобралась, кто из них Доцент!
    Даже троица бандитов с трудом разобралась, кто из них Доцент!Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    «Украл, выпил — в тюрьму!», «Кто ж его посадит? Он же памятник!», «Пасть порву, моргалы выколю» и еще десятки крылатых фраз пришли в нашу речь благодаря фильму «Джентльмены удачи», подозревали вы об этом или нет. Теперь кажется, что вы знаете его наизусть? Как бы не так! Мы принесли вам 12 непростых вопросов по «Джентльменам удачи», чтобы вы разобрались наверняка, кто редиска, а кто фрай-фея. Поехали!

    Начнем загадывать загадки сразу с титров. Какой комедией в них назвали «Джентльменов удачи»?

    Чего Косой хотел от верблюда перед тем, как тот его оплевал?

    Кому принадлежал украденный золотой шлем?

    Помните, какие животные жили в кабинете Трошкина?

    Косой говорил Хмырю: «Автомашину куплю с магнитофоном, костюм с отливом, и в...». Где собирался отдохнуть Косой на вырученные деньги?

    В каком городе по ошибке оказались герои фильма после побега?

    Спортсменом какого общества представился Трошкин-Доцент шахматисту?

    Сколько денег попросил Трошкин-Доцент у заведующей детским садом?

    Чем оказался «мужик в пиджаке», о котором говорил Косой?

    Как звали дочь профессора Мальцева?

    Какую фразу случайно произнес Трошкин, чуть не разрушив свою легенду?

    Как Косой пытался увильнуть от обтирания снегом?

    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Хорошо ли вы помните фильм «Джентльмены удачи»? А то кина не будет!

    Пасти рвать и моргала выкалывать вам за это никто не будет, результат есть результат! Даже такой

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Хорошо ли вы помните фильм «Джентльмены удачи»? А то кина не будет!

    Надеемся, что вы хорошо знаете хотя бы крылатые цитаты из фильма!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Хорошо ли вы помните фильм «Джентльмены удачи»? А то кина не будет!

    Неплохо, но всё-таки фильм вы смотрели не слишком внимательно

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Хорошо ли вы помните фильм «Джентльмены удачи»? А то кина не будет!

    Вы блестяще знаете фильм! Совсем чуть-чуть не хватило до идеального результата

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Хорошо ли вы помните фильм «Джентльмены удачи»? А то кина не будет!

    Идеально! Мы бы с радостью вручили вам золотой шлем Македонского, но у нас его нет

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    Даже троица бандитов с трудом разобралась, кто из них Доцент!
    Даже троица бандитов с трудом разобралась, кто из них Доцент!Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии 3

    Михаил Микушин03 Июн 2023 в 19:30
    Тупой режим ничего своего не создал за 20+ лет, вот и крутят наследие СССР...
    +2−0
    Гость03 Июн 2023 в 19:23
    Спасибо за интересный тест!
    +0−0
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