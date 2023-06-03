Хорошо ли вы помните фильм «Джентльмены удачи»? А то кина не будет!

«Украл, выпил — в тюрьму!», «Кто ж его посадит? Он же памятник!», «Пасть порву, моргалы выколю» и еще десятки крылатых фраз пришли в нашу речь благодаря фильму «Джентльмены удачи», подозревали вы об этом или нет. Теперь кажется, что вы знаете его наизусть? Как бы не так! Мы принесли вам 12 непростых вопросов по «Джентльменам удачи», чтобы вы разобрались наверняка, кто редиска, а кто фрай-фея. Поехали!