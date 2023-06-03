Как у Брижит Бардо: 18 моделей купальников, которые будут на пике популярности этим летом

Купальники этого лета: какие они? Смотрим Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Выбор купальника на лето может обернуться сущим кошмаром, стрессом и в итоге отказом выходить на пляж совсем. Обилие ярких кусочков ткани в магазинах сбивает с толку, то же касается и разнообразия моделей — немудрено растеряться и уйти ни с чем. Для того чтобы вам было проще сориентироваться в мире пляжной моды, наши коллеги из NGS.RU собрали вместе самые актуальные модели и принты купальников. Рассказываем, как найти тот, который стройнит.



Дизайнеры уже давно представили новые коллекции купальников, аналитики тщательно изучили новинки и составили список самых трендовых моделей. В моде — лаконичность, принты, нестандартные исполнения, вырезы, текстуры и завязки. Не спешите бежать в магазин, посмотрите нашу подборку, переберите купальники из прошлых сезонов — вполне возможно, они не утратили своей актуальности. Речь, конечно, о моделях, купленных недавно, а не в далеком 2010 году — купальники с гипюровыми вставками и яркими бантиками на лифе остались в прошлом. Итак, что же в моде летом 2023-го?

Минимализм

Слитные купальники можно носить как боди даже в повседневных образах, топы тоже легко впишутся в летний прогулочный аутфит Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Принцип в том, что максимальный эффект достигается благодаря плавным линиям и простоте кроя, призванным подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки, если они есть. Как правило, такие купальники монохромны — это всё еще в моде. В этом сезоне можно выбирать самые разнообразные оттенки, но топовыми считаются пастельные: пудра, беж, нежно-розовый. Слитный купальник в стиле минимализма, как и топ, можно носить в качестве боди, сочетая с юбкой, шортами или брюками, накинув поверх легкую рубашку.



Ретро

Для любительниц классической женственности Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Ностальгические модели, уводящие в нулевые, 90-е и даже 50-е. Вспомните культовую модель купальника Памелы Андерсон из сериала «Спасатели Малибу» или купальник в клетку «Виши», как у Брижит Бардо. Отличительные черты ретрокупальника — высокие трусики, топ на широких лямках, полоска, рубчик, пуговицы, молнии на лифе. Высокие трусики визуально делают фигуру стройнее и удлиняют ноги.



Вырезы

Вырезы по бокам, на животе и под грудью стройнят Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Модели с высокими вырезами на бедрах зрительно сделают ваши ноги длиннее, а разрезы под грудью привлекут внимание к зоне декольте. Вырезы на боках, животе и в области ключиц тоже не останутся незамеченными и придадут образу немного кокетства и игривости.



В рубчик

Самые часто встречающиеся на пляжах модели купальников Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Такой купальник вы сегодня найдете в любом магазине в самых разнообразных вариациях — от мини-бикини до слитной модели. Популярны как яркие модели в цвете фуксия, электрик, оранжевый, желтый или зеленый, так и купальники в пастельных оттенках: пудра, мята, беж.



С принтом

Помним про правило принтов: худеньким девушкам следует выбирать мелкий и средний принт, дамам с пышными формами — крупный принт Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Тропический и цветочный принты сегодня особенно популярны. В целом при выборе принта нет никакого табу: вы можете выбрать модель с пальмовыми ветвями, лазурным морским пейзажем или примерить купальник звериной окраски. Если вам сложно определиться с принтом, подсказываем: вне времени остаются полоски, горох, цветочный принт и абстракция.

С завязками вокруг талии

Такие модели смотрятся очень сексуально, выбирая их, имейте в виду: пристальное внимание к вашей персоне гарантировано Коллаж: Юрий Орлов / Городские порталы Поделиться Поделиться





Не сдают позиции и эти необычные модели. Загорать в таком странно, но зато как эффектно смотрится. На всякий случай уточняем: модель подходит исключительно для стройных и подтянутых женщин.

Полезно знать Придать силуэту женственности можно при помощи лифа с воланами и сборками: так грудь будет смотреться больше, а талия на контрасте — уже. Обозначить талию также может модель с вертикальным вырезом от зоны декольте до трусиков или с вырезами по бокам; модели с яркими плавками с принтом уведут фокус внимания с массивной верхней зоны на бедра и ноги (совет для обладательниц массивных плеч и объемной груди, живота). Если у вас узкие плечи, небольшая грудь, но есть живот — примерьте лиф с воланами или объемным декором; у вас небольшая грудь, есть талия и при этом ярко выраженные бедра? Попробуйте верх с бахромой, рюшами, воланами, примерьте модель бандо; лайфхак: сбалансировать широкие бедра можно при помощи купальника с американской проймой и завязками за шеей — плечи будут выглядеть пропорциональнее относительно объемных бедер.