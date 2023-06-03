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    Как у Брижит Бардо: 18 моделей купальников, которые будут на пике популярности этим летом

    Утонченное ретро, сексуальное бикини или лаконичные монохромные модели — что выберете вы?

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    Купальники этого лета: какие они? Смотрим
    Купальники этого лета: какие они? СмотримКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы
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    Выбор купальника на лето может обернуться сущим кошмаром, стрессом и в итоге отказом выходить на пляж совсем. Обилие ярких кусочков ткани в магазинах сбивает с толку, то же касается и разнообразия моделей — немудрено растеряться и уйти ни с чем. Для того чтобы вам было проще сориентироваться в мире пляжной моды, наши коллеги из NGS.RU собрали вместе самые актуальные модели и принты купальников. Рассказываем, как найти тот, который стройнит.

    Дизайнеры уже давно представили новые коллекции купальников, аналитики тщательно изучили новинки и составили список самых трендовых моделей. В моде — лаконичность, принты, нестандартные исполнения, вырезы, текстуры и завязки. Не спешите бежать в магазин, посмотрите нашу подборку, переберите купальники из прошлых сезонов — вполне возможно, они не утратили своей актуальности. Речь, конечно, о моделях, купленных недавно, а не в далеком 2010 году — купальники с гипюровыми вставками и яркими бантиками на лифе остались в прошлом. Итак, что же в моде летом 2023-го?

    Минимализм

    Слитные купальники можно носить как боди даже в повседневных образах, топы тоже легко впишутся в летний прогулочный аутфит
    Слитные купальники можно носить как боди даже в повседневных образах, топы тоже легко впишутся в летний прогулочный аутфитКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы
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    Принцип в том, что максимальный эффект достигается благодаря плавным линиям и простоте кроя, призванным подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть недостатки, если они есть.

    Как правило, такие купальники монохромны — это всё еще в моде. В этом сезоне можно выбирать самые разнообразные оттенки, но топовыми считаются пастельные: пудра, беж, нежно-розовый. Слитный купальник в стиле минимализма, как и топ, можно носить в качестве боди, сочетая с юбкой, шортами или брюками, накинув поверх легкую рубашку.

    Ретро

    Для любительниц классической женственности
    Для любительниц классической женственностиКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы
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    Ностальгические модели, уводящие в нулевые, 90-е и даже 50-е. Вспомните культовую модель купальника Памелы Андерсон из сериала «Спасатели Малибу» или купальник в клетку «Виши», как у Брижит Бардо. Отличительные черты ретрокупальника — высокие трусики, топ на широких лямках, полоска, рубчик, пуговицы, молнии на лифе. Высокие трусики визуально делают фигуру стройнее и удлиняют ноги.

    Вырезы

    Вырезы по бокам, на животе и под грудью стройнят
    Вырезы по бокам, на животе и под грудью стройнятКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы
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    Модели с высокими вырезами на бедрах зрительно сделают ваши ноги длиннее, а разрезы под грудью привлекут внимание к зоне декольте. Вырезы на боках, животе и в области ключиц тоже не останутся незамеченными и придадут образу немного кокетства и игривости.

    В рубчик

    Самые часто встречающиеся на пляжах модели купальников
    Самые часто встречающиеся на пляжах модели купальниковКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы
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    Такой купальник вы сегодня найдете в любом магазине в самых разнообразных вариациях — от мини-бикини до слитной модели. Популярны как яркие модели в цвете фуксия, электрик, оранжевый, желтый или зеленый, так и купальники в пастельных оттенках: пудра, мята, беж.

    С принтом

    Помним про правило принтов: худеньким девушкам следует выбирать мелкий и средний принт, дамам с пышными формами — крупный принт
    Помним про правило принтов: худеньким девушкам следует выбирать мелкий и средний принт, дамам с пышными формами — крупный принтКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы
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    Тропический и цветочный принты сегодня особенно популярны. В целом при выборе принта нет никакого табу: вы можете выбрать модель с пальмовыми ветвями, лазурным морским пейзажем или примерить купальник звериной окраски. Если вам сложно определиться с принтом, подсказываем: вне времени остаются полоски, горох, цветочный принт и абстракция.

    С завязками вокруг талии

    Такие модели смотрятся очень сексуально, выбирая их, имейте в виду: пристальное внимание к вашей персоне гарантировано
    Такие модели смотрятся очень сексуально, выбирая их, имейте в виду: пристальное внимание к вашей персоне гарантированоКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы
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    Не сдают позиции и эти необычные модели. Загорать в таком странно, но зато как эффектно смотрится. На всякий случай уточняем: модель подходит исключительно для стройных и подтянутых женщин.

    Полезно знать

    • Придать силуэту женственности можно при помощи лифа с воланами и сборками: так грудь будет смотреться больше, а талия на контрасте — уже. Обозначить талию также может модель с вертикальным вырезом от зоны декольте до трусиков или с вырезами по бокам;
    • модели с яркими плавками с принтом уведут фокус внимания с массивной верхней зоны на бедра и ноги (совет для обладательниц массивных плеч и объемной груди, живота). Если у вас узкие плечи, небольшая грудь, но есть живот — примерьте лиф с воланами или объемным декором;
    • у вас небольшая грудь, есть талия и при этом ярко выраженные бедра? Попробуйте верх с бахромой, рюшами, воланами, примерьте модель бандо;
    • лайфхак: сбалансировать широкие бедра можно при помощи купальника с американской проймой и завязками за шеей — плечи будут выглядеть пропорциональнее относительно объемных бедер.
    Купальники этого лета: какие они? Смотрим
    Купальники этого лета: какие они? СмотримКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы
    Слитные купальники можно носить как боди даже в повседневных образах, топы тоже легко впишутся в летний прогулочный аутфит
    Слитные купальники можно носить как боди даже в повседневных образах, топы тоже легко впишутся в летний прогулочный аутфитКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы
    Для любительниц классической женственности
    Для любительниц классической женственностиКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы
    Вырезы по бокам, на животе и под грудью стройнят
    Вырезы по бокам, на животе и под грудью стройнятКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы
    Самые часто встречающиеся на пляжах модели купальников
    Самые часто встречающиеся на пляжах модели купальниковКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы
    Помним про правило принтов: худеньким девушкам следует выбирать мелкий и средний принт, дамам с пышными формами — крупный принт
    Помним про правило принтов: худеньким девушкам следует выбирать мелкий и средний принт, дамам с пышными формами — крупный принтКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы
    Такие модели смотрятся очень сексуально, выбирая их, имейте в виду: пристальное внимание к вашей персоне гарантировано
    Такие модели смотрятся очень сексуально, выбирая их, имейте в виду: пристальное внимание к вашей персоне гарантированоКоллаж: Юрий Орлов / Городские порталы

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