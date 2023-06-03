У Тельцов сорвутся планы, а Раки хорошо подзаработают. Гороскоп на июнь, который кого-то может сбить с толку

Включаем лето на полную! Астрологи говорят, что июнь станет очень активной порой. Он принесет много энергии, которая позволит вам сделать то, что давно откладывалось. На что лучше обратить внимание? Ждать ли неожиданных событий? Спросили астролога Анну Боровских.
— Обостренная чувствительность Луны в начале месяца даст эмоциональную нестабильность. Но она же и подарит энергетический толчок, укрепит жизненный тонус, усилит внутренние резервы! Поэтому развивайте психоэмоциональный интеллект и прислушивайтесь к своей интуиции. Меркурий к концу июня многим откроет новые идеи, внесет динамику и интерес в повседневные дела. В деловой сфере ожидается развитие карьеры и расширение бизнеса. Получится упорядочить рабочие отношения, укрепить родственные связи и завести новые полезные знакомства, которые дадут старт прочному и результативному сотрудничеству, — рассказала астролог.
На какие моменты обратить внимание каждому знаку зодиака? Читайте в удобных карточках!
Овен
Включайте режим многозадачности! В первый месяц лета вы продемонстрируете невероятную коммуникабельность и целеустремленность. К любым задачам вы легко адаптируетесь — даже высокая цель окажется по плечу. При этом напряженная середина июня может сбить вас с толку. Лучше направить свое внимание на личные замыслы, цели и желания и не отвлекаться на внешние раздражители.
Летом вы заметите быстрый рост своих доходов. Возможно, это будет связано с повышением или переходом на более престижное место работы.
Хорошие дни июня — 3, 7, 12, 16, 21 и 26, плохие — 1, 5, 9, 14, 18, 23 и 28.
Телец
Возможно, вы заметите задержки в делах и финансах. Не всё может идти по плану. Однако счастливая звезда Тельца убережет от серьезных неприятностей, так что не отчаивайтесь и не грустите. В июне вам стоит заручиться поддержкой знакомых. Жизнь в ваших руках, но именно береженого Бог бережет. Стоит докопаться до самой сути, узнать все подводные камни, даже изучить свои права. Не лучший месяц для финансовых вложений.
Уже к концу июня ситуация изменится в лучшую сторону. Ваш энергетический потенциал возрастет, вернется уверенность и напористость. В это время вы сможете проявить себя в образовательной сфере, в переговорах и публичных выступлениях.
Хорошие дни июня — 2, 6, 10, 14, 19, 23 и 30, плохие — 4, 8, 12, 17, 21 и 26.
Близнецы
Пересмотрите положение дел и укрепите свои «тылы». Июнь покажет реальную картину происходящего и даст время для выверенных шагов. Сделайте небольшую остановку и посмотрите назад, чтобы оценить свои достижения и верно расставить приоритеты.
Первый месяц лета будет вполне энергичным и деятельным. Для вас вполне реальны успехи в карьере и бизнесе. Для этого укрепляйте самоконтроль, дисциплину и научитесь управлять эмоциями. Тогда всё сложится в вашу пользу!
Хорошие дни июня — 3, 7, 12, 16, 22 и 26, плохие — 1, 5, 9, 14, 18, 24 и 28.
Рак
Не паникуйте и не форсируйте события. Вам необходимо отпустить ситуацию и позволить всему идти своим чередом. Мнительность и апатия могут привести к плохому самочувствию. Берегите нервную систему и свое здоровье. В начале июня трезво смотрите на любую ситуацию, не включайтесь в нее эмоционально. Так вы сбережете свои силы и найдете адекватное решение.
К середине месяца вы сможете неплохо заработать. Не спешите этим хвастаться, иначе ваши планы могут нарушить завистники. Не спешите с дорогостоящими приобретениями и финансовыми вложениями — дождитесь более подходящего времени. Силы начнут прибывать уже в конце июня: у вас появится уверенность и энергия на новые цели и победы.
Хорошие дни июня — 2, 5, 9, 15, 19, 23 и 28, плохие — 4, 7, 13, 17, 21 и 26.
Лев
Заложите крепкий фундамент на будущее! Июнь предлагает на время вернуться в прошлое, чтобы уладить незавершенные дела. При этом ваша целеустремленность поможет сгенерировать интересные идеи и создать глобальные замыслы. Все свои гениальные проекты проверяйте на иллюзорность и выбирайте самые стоящие и жизнеутверждающие.
В начале лета могут происходить серьезные преобразования в жизни, поэтому не цепляйтесь за старое и идите в новое с гордо поднятой головой. Пользуйтесь июньским вдохновением, оптимизмом, крепкой верой и трезвым взглядом на ситуации. На конец месяца запланируйте полноценный отдых и восстановите свое здоровье, чтобы избежать перегрузок. Впереди еще много дел и потребуются ваши силы.
Хорошие дни июня — 4, 8, 12, 17, 22 и 27, плохие — 2, 6, 10, 15, 20, 24 и 30.
Дева
Первая неделя июня принесет некую стабильность и удачу в делах, поэтому важные переговоры и решения планируйте на это время. В этот период вы можете увидеть плоды своего труда. Вы также сможете лицезреть реальное подтверждение и необходимую поддержку своим замыслам, но будьте готовы для этого потрудиться.
Вторая половина июня будет склонять вас к самостоятельной деятельности и решительности. Будьте благоразумны и аккуратны в общении: не вступайте в конфликты с партнерами и начальством. Планомерно делайте свою работу и вполне сможете одержать победу в своих начинаниях.
Хорошие дни июня — 1, 5, 9, 14, 18, 24 и 28, плохие — 3, 7, 12, 16, 22 и 26.
Весы
Пересмотрите свои приоритеты, пропишите смелые планы и дерзайте! Еще в начале июня вам придется завершать отложенные дела. А вот уже со второй недели вы можете увлечься чем-то новым, освежить свои идеи и даже подзаработать. Однако не спешите вкладывать деньги и транжирить их, а тем более слушать в этих вопросах окружающих. Сохраняйте независимость в любых решениях и не бойтесь что-то упустить. Гонка не пойдет вам на пользу.
Вам пригодятся предельная внимательность, осторожность и хорошо обдуманные действия. Так вы сможете сгладить любые напряженные ситуации, укрепить отношения и получить реальную помощь и поддержку.
Хорошие дни июня — 4, 8, 13, 17, 22 и 27, плохие — 2, 6, 11, 15, 20, 25 и 29.
Скорпион
Перестаньте отстаивать свою правоту и сосредоточьтесь на конкретных действиях. Действуйте сообща! Оттачивайте навыки партнерских отношений и делегирования. Это освободит время на личные вопросы, снимет часть ответственности и сохранит энергию на более важные дела.
Первый месяц лета предвещает множество событий, динамику в текущих делах и в личной жизни. Некогда выяснять отношения — нужно успевать действовать. В круговороте событий обязательно выделяйте время для отдыха, иначе рискуете остаться без сил. К концу июня ваш энергетический запас восполнится и притянет удачу. Все сложившиеся обстоятельства развернутся наилучшим образом.
Хорошие дни июня — 1, 5, 10, 14, 18, 24 и 29, плохие — 3, 7, 12, 16, 21 и 27.
Стрелец
Ваша трансформация в полном разгаре. Но в начале июня еще будет стабильная пора — расставьте приоритеты и активно включайтесь в важные сферы своей жизни. Середина месяца может оказаться крайне нестабильной, и вам придется с головой погрузиться в форс-мажорные обстоятельства, которые заставят вас пересмотреть свои цели. На всё это вам будут даны ресурсы и силы, чтобы выровнять ситуацию и предотвратить нежелательные последствия.
К июлю позитивный настрой и удача вернутся! После некой трансформации вы сможете новым взглядом посмотреть на жизнь и изменить ее к лучшему. Время пришло.
Хорошие дни июня — 3, 8, 13, 17, 21 и 27, плохие — 1, 6, 11, 15, 19, 25 и 29.
Козерог
Все труды вознаградятся по заслугам. В июне вам придется решать всё и сразу. Рабочие дела и личная жизнь требуют от вас полноценной включенности и активного участия. Вам придется потратить много сил, чтобы найти баланс и выправить ситуацию. Активная позиция и действия по четкому плану приведут к хорошему результату.
Уже в конце месяца события будут разворачиваться в позитивном ключе и начнется яркая и насыщенная пора.
Хорошие дни июня — 2, 6, 11, 15, 20, 25 и 29, плохие — 4, 8, 13, 17, 22 и 27.
Водолей
Не стоит экспериментировать — идите проторенной дорогой. Лето может начаться сомнениями и неуверенностью. Поможет заранее продуманный план и дисциплина. Не стоит строить грандиозные планы. Лучше медленно, но верно идти к уже задуманному.
Несмотря на ваш высокий энергетический потенциал, не включайтесь в новые проекты. Оставьте при себе планы и не раздумывайте над дорогими покупками. Отложите всё это на конец месяца. Постарайтесь сохранить свой оптимизм, не рискуйте без веской причины, и вы сможете не просто сохранить имеющееся, а вскоре и приумножить. В конце месяца вы сможете выдохнуть и подготовиться к реализации своих новых задумок.
Хорошие дни июня — 3, 8, 12, 17, 21 и 26, плохие — 1, 6, 10, 15, 19, 23 и 30.
Рыбы
Что недавно казалось недосягаемым, постепенно начинает воплощаться в жизнь! Начало июня будет весьма плодотворно, и вы продолжите свое планомерное развитие. Однако к середине месяца почувствуете снижение энергетического потенциала. Не переживайте — это явление временное. Возьмите отпуск или отгулы и хорошенько отдохните, чтобы переключиться и трезво взглянуть на ситуацию. А если всё же останетесь на работе, попросите помощи у коллег.
За счет влияния планет вы можете стать легкой добычей для недоброжелателей, поэтому проявите бдительность и осторожность. А вот уже в конце июня вы сможете легко преуспеть в делах, улучшить финансовое положение и создать благодатную почву для роста и развития.
Хорошие дни июня — 2, 6, 11, 15, 20, 25 и 30, плохие — 4, 8, 13, 17, 22 и 27.