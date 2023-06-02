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    Автомобиль вылетел на тротуар после встречи с такси на Московском

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    Авария с участием такси тормозит Московское шоссе у Пулковского парка вечером 2 июня. Второй участник, судя по фото, едва избежал столкновения с остановкой.

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    Последствия ДТП на пересечении проспекта Юрия Гагарина и Московского шоссе «Фонтанке» показал читатель. На снимках разбитое ограждение, такси с надписью «детское» и автомобиль за автобусной остановкой.

    читатель «Фонтанки» Максим

    «Пострадавших не видел, скорая при мне никого не увозила, а внутри машины пусто», — написал он.

    Фото: Яндекс.Карты
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    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 19:48 столкнулись «Фольксваген» и БМВ. По предварительным данным, травмы получила женщина. Все обстоятельства случившегося выясняются.

    Фото: Яндекс.Карты

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    Комментарии 1

    Гость02 Июн 2023 в 21:26
    Что за одарённый по рекламам появился на фонтанке?
    Да и видео с той же рекламой как заноза в глазу.
    Приходится это всё сразу же пролистывать.
    Получился не информационный блог, а какой-то рекламный сториз.
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