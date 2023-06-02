Автомобиль вылетел на тротуар после встречи с такси на Московском

Авария с участием такси тормозит Московское шоссе у Пулковского парка вечером 2 июня. Второй участник, судя по фото, едва избежал столкновения с остановкой.
Последствия ДТП на пересечении проспекта Юрия Гагарина и Московского шоссе «Фонтанке» показал читатель. На снимках разбитое ограждение, такси с надписью «детское» и автомобиль за автобусной остановкой.
читатель «Фонтанки» Максим
«Пострадавших не видел, скорая при мне никого не увозила, а внутри машины пусто», — написал он.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в 19:48 столкнулись «Фольксваген» и БМВ. По предварительным данным, травмы получила женщина. Все обстоятельства случившегося выясняются.