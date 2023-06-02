Грохот и стены в крови. «Фонтанка» показывает место, где рванула дымовая шашка

Пострадавшего жителя Приморского района Петербурга спасают в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе. От крови предстоит отмывать не только подступы к его квартире.

По информации «Фонтанки», в НИИ Скорой помощи с травматической ампутацией кисти 2 июня увезли 39-летнего жильца квартиры на Омской улице. По предварительным данным, найденная среди мусора дымовая шашка рванула в его руках незадолго до пяти часов вечера на площадке последнего этажа.

Грохот слышали не только в доме, но и во дворе.

Сосед из другой парадной припомнил, что пару лет назад выпивал с пострадавшим, слушал рассказы о мотоцикле. При следующей встрече тот не поздоровался, и мужчина продолжать знакомство не стал.

Судя по картотеке судов, житель пятого этажа ездил по Омской в том числе на ВАЗ. в 2016 году он был остановлен за пьяную езду после того, как получил 10 суток за аналогичное. Его наказали обязательными работами.

Ещё раньше к ответственности привлекали по наркотической статье. Полиции мужчина в тот же период должен был запомниться как нарушитель общественного спокойствия. В 2014 — 2016 годах в Приморский райсуд поступали четыре протокола о мелком хулиганстве, все были возвращены составителям.



Сотрудники правоохранительных органов обследовали окрестности. Дом после публикаций в СМИ на всякий случай проверили газовщики. В «Петербурггазе» «Фонтанке» сообщили, что утечек нет.