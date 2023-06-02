Так ты бар или «небар»? Петербургский клуб судился с коллегами из Тихвина из-за названия

Петербургская сеть баров Nebar подала в суд на заведение «Небар» из Тихвина из-за использования товарного знака компании. Арбитражный суд взыскал с областного тезки 100 тысяч рублей и потребовал демонтировать вывеску-баннер, сообщает 47news 2 июня.
Инициатором борьбы за имя выступил один из совладельцев ООО «Небар» Юрий Чесноков — предприниматель числится обладателем товарных знаков «Небар» и nebar. В мае прошлого года он узнал, что в 180 километрах от Петербурга в городе Тихвин уже долгое время работает заведение общественного питания и отдыха под названием «Небар», и потребовал от тезки 1,8 млн рублей денежной компенсации.
«Мы бы не хотели видеть конкурентов в нашей нише. Вот сейчас появится какой-нибудь лимонад "Пепси", но он будет со вкусом груши. Понятно, что "Пепси" будет судиться с теми, кто такое придумал. Здесь то же самое. Но я не в курсе этой ситуации. Извините», — объяснил арт-директор «Небара» Глеб Докучаев в разговоре с 47news.
С представителями тихвинского «Небара» 47news на момент подготовки материала связаться не удалось.
По данным СПАРК, обороты компании ООО «Небар» в 2022 году составили 30,1 млн рублей, а чистая прибыль — 1,3 млн.