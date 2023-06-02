Россияне увеличили траты на подписки в рамках экосистем в 2022 году на 24% — до 58,1 млрд рублей

Рынок экосистемных подписок в 2022 году увеличился на 24% и достиг 58,1 млрд рублей. Крупнейшими игроками на рынке стали МТС, «Сбер» и «Яндекс». Такие данные сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследовательскую компанию J'son&Partners Consulting.
Количество подписчиков экосистемных сервисов за 2022 год выросло до 42,45 млн человек (+36%). Так, у МТС количество экосистемных клиентов компании по итогам первого квартала 2023 года выросло на 26,7% по сравнению с прошлым годом и достигло 13,9 млн человек.
Наибольшей популярностью у россиян пользуются музыкальные сервисы и онлайн-кинотеатры. Вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу МТС Ольга Зиборова отметила, что рост в компании также связан с ростом популярности нетелекоммуникационных сервисов, таких как KION, Строки и МТС Music, а также расширением сервисов в подписке — в частности, появления партнерских программ с кикшеринговыми и каршеринговыми компаниями.