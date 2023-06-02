    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd80.97eur86.58

    Итоги недели с Андреем Константиновым

    «Итоги недели» с Андреем Константиновым

    981
    обсудить

    Уходящую информационную неделю обсуждают генеральный директор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Елена Болдышева.

    Подкаст «Итоги недели с Андреем Константиновым»: Google, «ВКонтакте», Apple iTunes.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close