    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd80.97eur86.58

    Магистрантка ИТМО и глава «Ночлежки» вошли в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

    1113
    1 комментарий

    Магистрантка ИТМО Елена Константинова и глава благотворительной организации «Ночлежка» вошли в рейтинг Forbes Russia «30 до 30». Об этом сообщается на сайте проекта 2 июня.

    23-летняя магистрантка факультета технологического менеджмента и инноваций стала одной из лучших в категории «Наука и технологии». Елена еще в 19 лет основала агротех-стартап Aerospace-Agro. Она разработала свою математическую модель оценки состояния полей (например, алгоритм может сам определять, где поля заросли борщевиком), а также методику увеличения урожайности. Сейчас Aerospace-Agro уже удалось решить более 20 кейсов от агрохолдингов, частных компаний и фермеров из шести регионов России.

    23-летний Данил Краморов стал главой «Ночлежки», сменив в этой должности Григория Свердлина. За год он с командой запустил три крупных проекта помощи бездомным в Санкт-Петербурге и Москве. По собственным данным, «Ночлежка» за год смогла увеличить объем пожертвований на 15%. Число людей, которые получили помощь от организации, выросло на 24%, до рекордных 10 178 человек.

    В рейтинг Forbes Russia «30 до 30» входят молодые профессионалы, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК8
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    triton197702 Июн 2023 в 16:36
    Раньше по моему ЛИТМО назывался)
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close