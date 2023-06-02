Магистрантка ИТМО и глава «Ночлежки» вошли в рейтинг самых перспективных россиян до 30 лет

Магистрантка ИТМО Елена Константинова и глава благотворительной организации «Ночлежка» вошли в рейтинг Forbes Russia «30 до 30». Об этом сообщается на сайте проекта 2 июня.
23-летняя магистрантка факультета технологического менеджмента и инноваций стала одной из лучших в категории «Наука и технологии». Елена еще в 19 лет основала агротех-стартап Aerospace-Agro. Она разработала свою математическую модель оценки состояния полей (например, алгоритм может сам определять, где поля заросли борщевиком), а также методику увеличения урожайности. Сейчас Aerospace-Agro уже удалось решить более 20 кейсов от агрохолдингов, частных компаний и фермеров из шести регионов России.
23-летний Данил Краморов стал главой «Ночлежки», сменив в этой должности Григория Свердлина. За год он с командой запустил три крупных проекта помощи бездомным в Санкт-Петербурге и Москве. По собственным данным, «Ночлежка» за год смогла увеличить объем пожертвований на 15%. Число людей, которые получили помощь от организации, выросло на 24%, до рекордных 10 178 человек.
В рейтинг Forbes Russia «30 до 30» входят молодые профессионалы, которые к 30 годам получили признание в профессиональном сообществе и стали известны на всероссийском или даже глобальном уровне.