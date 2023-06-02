Арендные ставки на коммерческие помещения в Мурино и центре Петербурга сравнялись





В мае арендные ставки на коммерческие помещения в новостройках спальных районов Петербурга и пригородов достигли уровня ставок в историческом центре. Как сообщает Консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), в Мурино помещение можно снять по цене от 2,4 до 2,9 тыс. руб. за 1 кв. м. При этом в Василеостровском районе стоимость коммерческого «квадрата» достигает 2,7 тыс. руб., в Приморском — от 1,2 до 3,3 тыс. руб., в Московском — от 1,5 до 3 тыс. руб.



— В пригородах и в новых локациях спальных районов не так много классических торговых центров, при этом плотность населения здесь очень высокая, — пояснила руководитель департамента управления проектами КЦ «Петербургская Недвижимость» (Setl Group) Светлана Московченко. — Поэтому встроенные коммерческие помещения в новых домах пользуются повышенным спросом у инвесторов, которые затем сдают их в аренду.

