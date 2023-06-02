Три новостройки Петербурга вошли в десятку лучших архитектурных проектов России





Три петербургских жилых проекта вошли в рейтинг «100 лучших проектов России 2020–2023» по версии архитектурного журнала «Проект Россия». В числе десяти лучших новостроек со всей страны оказались ЖК «Новый Невский», ЖК Golden City и Esper Club.



Журнал «Проект Россия», посвященный архитектуре, градостроительству, строительным технологиям и дизайну, издается ежегодно с 1995 года. Тематический альманах «100 лучших проектов России 2020–2023» содержит 10 категорий с десятью объектами в каждой, которые приглашенное жюри сочло лучшими в стране с точки зрения визуального воплощения.

