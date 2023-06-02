Три новостройки Петербурга вошли в десятку лучших архитектурных проектов России

Три петербургских жилых проекта вошли в рейтинг «100 лучших проектов России 2020–2023» по версии архитектурного журнала «Проект Россия». В числе десяти лучших новостроек со всей страны оказались ЖК «Новый Невский», ЖК Golden City и Esper Club.
Журнал «Проект Россия», посвященный архитектуре, градостроительству, строительным технологиям и дизайну, издается ежегодно с 1995 года. Тематический альманах «100 лучших проектов России 2020–2023» содержит 10 категорий с десятью объектами в каждой, которые приглашенное жюри сочло лучшими в стране с точки зрения визуального воплощения.
ЖК бизнес-класса от ГК «ПСК» «Новый Невский» находится в центре Петербурга на Тележной улице, архитектурное решение принадлежит «Евгению Герасимову и партнерам». Два пятиэтажных здания визуально разделены на три части. Более темный фасад стилистически отсылает к архитектуре Европы начала ХХ века, в центре — фасад с эркерами в стиле модерн, третий фасад в светлых тонах отсылает к стилю ар-нуво.
ЖК Golden City от GloraX строится на намыве Васильевского острова, его силуэт узнаваем за счет золотых шпилей. Архитектурный проект принадлежит АБ «А.Лен» cовместно с KCAP Holding B.V. + Orange.
Облик элитного клубного ЖК Esper Club на Крестовском острове создан бюро Intercolumnium.