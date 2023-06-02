Татьяна Буланова выходит замуж 2 июня

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова в третий раз выйдет замуж. Свадьба состоится в Петербурге 2 июня, сообщила подруга певицы Елена Королева в своих соцсетях.



«Сегодня важный день для Санкт-Петербурга! Выходит замуж наша любимая певица всех времен и народов. Танечка Буланова! Ура», — написала она. Подробности о том, где будет проходить свадьба, не приводятся. «КП» пишет, что в апреле Буланова рассказала, что жених подарил ей ресторан в центре Петербурга, который должен открыться как раз в начале июня.



О том, что Буланова снова выйдет замуж, стало известно 17 ноября прошлого года. StarHit пишет, что ее избранник — бывший теннисист, а ныне бизнесмен Валерий Руднев, с которым она встречалась почти три года. А минувшей осенью Королева показала фото Булановой с обручальным кольцом от Tiffani.

