Трамвай догнал автобус на «выделенке» Лиговского, и общественный транспорт застрял в ловушке

ДТП на «выделенке» остановило общественный транспорт на одной из крупнейших магистралей в центре Петербурга утром 2 июня. В ловушке застряли и трамваи, и автобусы.

На Лиговском проспекте, перед перекрестком с Кузнечным переулком, трамвай врезался сзади в автобус № 3, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото, удар был не очень сильным, но ДТП парализовало движение по выделенной полосе. Из застрявшего в пробке общественного транспорта высаживают пассажиров, добавляет участник группы.