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    Трамвай догнал автобус на «выделенке» Лиговского, и общественный транспорт застрял в ловушке

    1988
    9 комментариев
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    ДТП на «выделенке» остановило общественный транспорт на одной из крупнейших магистралей в центре Петербурга утром 2 июня. В ловушке застряли и трамваи, и автобусы.

    На Лиговском проспекте, перед перекрестком с Кузнечным переулком, трамвай врезался сзади в автобус № 3, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото, удар был не очень сильным, но ДТП парализовало движение по выделенной полосе. Из застрявшего в пробке общественного транспорта высаживают пассажиров, добавляет участник группы.

    По данным «Яндекс.Пробок», на выделенной полосе Лиговского встали трамваи маршрутов №№ 49, 16 и 25 и несколько автобусов. Другие автобусы движутся, вероятно, объезжая по общим полосам.

    «В 12:15 движение было возобновлено. Столкновение несерьёзное, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».

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    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    Комментарии 9

    Гость02 Июн 2023 в 13:06
    Минус один 49 трамвай. Они и так на ладан там дышат. Видать, скользкий рельс и плохо сработал тормоз.
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 12:38
    Когда поймут что надо убирать автобусы из центра. Автобцсы своими выхлопными газами и стертой резиной разрушают здания и травят люлей. Надо развивать рельсовый транспорт с автовожлением.
    +0−1
    28023669802 Июн 2023 в 12:33
    когда уже поймут, что трамваи только разрушают исторические здания в центре?
    +0−1
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