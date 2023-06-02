Трамвай догнал автобус на «выделенке» Лиговского, и общественный транспорт застрял в ловушке

ДТП на «выделенке» остановило общественный транспорт на одной из крупнейших магистралей в центре Петербурга утром 2 июня. В ловушке застряли и трамваи, и автобусы.
На Лиговском проспекте, перед перекрестком с Кузнечным переулком, трамвай врезался сзади в автобус № 3, сообщает очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Судя по фото, удар был не очень сильным, но ДТП парализовало движение по выделенной полосе. Из застрявшего в пробке общественного транспорта высаживают пассажиров, добавляет участник группы.
По данным «Яндекс.Пробок», на выделенной полосе Лиговского встали трамваи маршрутов №№ 49, 16 и 25 и несколько автобусов. Другие автобусы движутся, вероятно, объезжая по общим полосам.
«В 12:15 движение было возобновлено. Столкновение несерьёзное, пострадавших нет», — сообщили в пресс-службе «Горэлектротранса».