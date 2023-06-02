В Петропавловске дети остались с разбитыми носами и без зубов после катания на аттракционе

Пятеро детей пострадали во время катания на аттракционе «Гусеница» в парке Петропавловска. Об этом в телеграм-канале сообщает 2 июня Sputnik Казахстан.



Инцидент произошел накануне. Кабинки аттракциона резко затормозили, в результате чего дети ударились и разбили носы, губы, а у некоторых выбило зубы. В полиции подтвердили, что пострадали пятеро детей в возрасте от 3 до 12 лет.



В компании «Мир аттракционов» пояснили, что у «Гусеницы» из-за жары заклинило тормоз.



Аттракцион не работает, проводится расследование.

