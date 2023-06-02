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    В Петропавловске дети остались с разбитыми носами и без зубов после катания на аттракционе

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    3 комментария

    Пятеро детей пострадали во время катания на аттракционе «Гусеница» в парке Петропавловска. Об этом в телеграм-канале сообщает 2 июня Sputnik Казахстан.

    Инцидент произошел накануне. Кабинки аттракциона резко затормозили, в результате чего дети ударились и разбили носы, губы, а у некоторых выбило зубы. В полиции подтвердили, что пострадали пятеро детей в возрасте от 3 до 12 лет.

    В компании «Мир аттракционов» пояснили, что у «Гусеницы» из-за жары заклинило тормоз.

    Аттракцион не работает, проводится расследование.

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    Комментарии 3

    DEMOMON02 Июн 2023 в 13:31
    Ничего себе. Где-то жарко оказывается.
    +1−0
    Гость02 Июн 2023 в 13:11
    Жизнь любит дать по зубам. Пусть с детства привыкают.
    +0−1
    Гость02 Июн 2023 в 12:36
    Жизненный аттракцион, даёт ценный опыт.
    +1−1
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