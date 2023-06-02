Малком: Узнав о беременности жены, решил, что теперь буду в каждом матче рвать и метать

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Малком в интервью «Фонтанке» рассказал о причинах столь успешного сезона, в котором он забил 23 гола в 27 матчах РПЛ. По словам бразильца, он пересмотрел свое отношение к внефутбольной работе и питанию. Кроме того, на него сильно повлияла новость о беременности жены.



«Ну а в этом сезоне, я думаю, что, конечно, основная такая причина — это то, что летом… Точнее, да, получается, в конце лета и начале осени Летисия сделала мне сюрприз: сообщила о том, что мы будем с ней родителями, что я стану отцом. Это всегда было мечтой моей жизни, и конечно же, узнав об этом, я просто понял, что теперь буду в каждом матче рвать и метать, чтобы как можно больше забивать, как можно больше отдавать передач и помогать команде. И все свои результативные действия, абсолютно все посвящал сыну, которого очень ждал. И счастлив, что сейчас я стал отцом. Одна мечта исполнилась, и надеюсь, что в честь Габриэля я забью еще очень много голов и приведу «Зенит» к еще большему количеству побед», — заявил Малком.

