Замначальника временной «тюрьмы» для мигрантов в Красном Селе получила срок за обман иностранцев

К двум годам условно приговорена бывшая заместительница начальника центра временного содержания иностранцев в Красном Селе Галина Загородняя. Она придумала схему, которая вселяла надежду в мигрантов, но опустошала и без того худые кошельки.

О решении сообщает 2 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Загородняя придумала и пыталась реализовать схему с мая 2021-го по сентябрь 2022 года. В этом центре содержат мигрантов, которых надо принудительно выдворить из страны, но процесс идет небыстро, некоторые живут в стесненных условиях месяцами. Замначальника выдала знакомой телефон, а всем постояльцам центра ее номер. Софью Бубнову она представила мигрантам как человека, который может ускорить процесс выдворения. Цена ее услуг зависела от стоимости билета на родину заключенного.