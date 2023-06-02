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    Замначальника временной «тюрьмы» для мигрантов в Красном Селе получила срок за обман иностранцев

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    5 комментариев

    К двум годам условно приговорена бывшая заместительница начальника центра временного содержания иностранцев в Красном Селе Галина Загородняя. Она придумала схему, которая вселяла надежду в мигрантов, но опустошала и без того худые кошельки.

    О решении сообщает 2 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Загородняя придумала и пыталась реализовать схему с мая 2021-го по сентябрь 2022 года. В этом центре содержат мигрантов, которых надо принудительно выдворить из страны, но процесс идет небыстро, некоторые живут в стесненных условиях месяцами. Замначальника выдала знакомой телефон, а всем постояльцам центра ее номер. Софью Бубнову она представила мигрантам как человека, который может ускорить процесс выдворения. Цена ее услуг зависела от стоимости билета на родину заключенного.

    В качестве промежуточного успеха заслуг Бубновой мигрантам показывали выписку из картотеки центра, в которой говорилось, что препятствий к выезду нет, и определялась примерная дата вылета.

    Реальных полномочий для решения вопроса о выезде у подсудимых не было, поэтому их обвинили в мошенничестве. Следствие смогло доказать два эпизода получения денег от мигрантов, оба раза по 25 тысяч рублей.

    Загородняя признала вину, но отметила, что по одному из эпизодов деньги от Бубновой так и не получила. Бубнова же заявила, что вообще не понимала, что делает что-то не то — о должности и полномочиях Загородней она якобы ничего не знала.

    Суд наказал бывшую сотрудницу МВД двумя годами и двумя месяцами условно, Бубнова получила штраф в 150 тысяч рублей.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии 5

    Гость02 Июн 2023 в 13:01
    Заработала миллионы,а штраф 150 тысяч и условка.
    +0−0
    Не люблю местного модератора02 Июн 2023 в 12:48
    а не надо сюда ехать )))) давай до свидания
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 11:56
    Чем про мелочь тут всякую рассказывать лучше про подземную тюрьму с крематорием раскопайте побольше.
    +0−0
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