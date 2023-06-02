Замначальника временной «тюрьмы» для мигрантов в Красном Селе получила срок за обман иностранцев

К двум годам условно приговорена бывшая заместительница начальника центра временного содержания иностранцев в Красном Селе Галина Загородняя. Она придумала схему, которая вселяла надежду в мигрантов, но опустошала и без того худые кошельки.
О решении сообщает 2 июня объединенная пресс-служба судов Петербурга. Загородняя придумала и пыталась реализовать схему с мая 2021-го по сентябрь 2022 года. В этом центре содержат мигрантов, которых надо принудительно выдворить из страны, но процесс идет небыстро, некоторые живут в стесненных условиях месяцами. Замначальника выдала знакомой телефон, а всем постояльцам центра ее номер. Софью Бубнову она представила мигрантам как человека, который может ускорить процесс выдворения. Цена ее услуг зависела от стоимости билета на родину заключенного.
В качестве промежуточного успеха заслуг Бубновой мигрантам показывали выписку из картотеки центра, в которой говорилось, что препятствий к выезду нет, и определялась примерная дата вылета.
Реальных полномочий для решения вопроса о выезде у подсудимых не было, поэтому их обвинили в мошенничестве. Следствие смогло доказать два эпизода получения денег от мигрантов, оба раза по 25 тысяч рублей.
Загородняя признала вину, но отметила, что по одному из эпизодов деньги от Бубновой так и не получила. Бубнова же заявила, что вообще не понимала, что делает что-то не то — о должности и полномочиях Загородней она якобы ничего не знала.
Суд наказал бывшую сотрудницу МВД двумя годами и двумя месяцами условно, Бубнова получила штраф в 150 тысяч рублей.