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    На Алтае депутат получил восемь с половиной лет за изнасилование племянницы своей жены

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    14 комментариев

    Суд признал виновным депутата государственного собрания Эл Курултай Республики Алтай в изнасиловании несовершеннолетней племянницы своей жены. Об этом 2 июня сообщает региональный Следственный комитет.

    Суд и следствие установили, что в 2019 году в Барнауле 14-летняя девочка стала жертвой изнасилования и развратных действий со стороны парламентария. Пострадавшая осмелилась рассказать о случившемся только через два года.

    В ходе предварительного следствия депутат от дачи показаний отказался, но были собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание и признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

    Суд приговорил мужчину к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности сроком на 5 лет и ограничением свободы на 2 года.

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    Комментарии 14

    27470087102 Июн 2023 в 11:15
    а как спустя 2 года доказуху нашли
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 11:06
    мне непонятно, почему запрет на пребывание в должности дан лишь на 5 лет. Надо пожизненно: зуб даю, что лет через пятнадцать этот богатырь (если не скукожится), снова проникнет во власть
    +1−0
    Гость02 Июн 2023 в 11:03
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