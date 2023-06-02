На Алтае депутат получил восемь с половиной лет за изнасилование племянницы своей жены

Суд признал виновным депутата государственного собрания Эл Курултай Республики Алтай в изнасиловании несовершеннолетней племянницы своей жены. Об этом 2 июня сообщает региональный Следственный комитет.



Суд и следствие установили, что в 2019 году в Барнауле 14-летняя девочка стала жертвой изнасилования и развратных действий со стороны парламентария. Пострадавшая осмелилась рассказать о случившемся только через два года.



В ходе предварительного следствия депутат от дачи показаний отказался, но были собраны достаточные доказательства, которые суд принял во внимание и признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней с применением насилия к потерпевшей) и ч. 1 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).

