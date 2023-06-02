В России за последние два года выросла заболеваемость сифилисом

Рост числа заболеваний сифилисом зафиксирован в России в 2021–2022 годах. Об этом 2 июня пишет РБК со ссылкой на главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николая Потекаева.



Он раскрыл динамику заболеваемости за последние 20 лет. Если в 2000 году количество выявленных случаев сифилиса в России составляло 239,4 тысячи, то в 2005 году — уже 97,9 тысячи случаев. Далее их число неуклонно снижалось. В первом «пандемийном» 2020 году в стране выявили 15,3 тысячи случаев заболевания, но уже дальше наметился рост: в 2021-м — 21,1 тысячи, в 2022-м — 27,8 тысячи.

