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    В России за последние два года выросла заболеваемость сифилисом

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    19 комментариев

    Рост числа заболеваний сифилисом зафиксирован в России в 2021–2022 годах. Об этом 2 июня пишет РБК со ссылкой на главного внештатного специалиста по дерматовенерологии и косметологии Минздрава Николая Потекаева.

    Он раскрыл динамику заболеваемости за последние 20 лет. Если в 2000 году количество выявленных случаев сифилиса в России составляло 239,4 тысячи, то в 2005 году — уже 97,9 тысячи случаев. Далее их число неуклонно снижалось. В первом «пандемийном» 2020 году в стране выявили 15,3 тысячи случаев заболевания, но уже дальше наметился рост: в 2021-м — 21,1 тысячи, в 2022-м — 27,8 тысячи.

    Специалист связывает это с тем, что в последние два года вырос миграционный поток в Россию, а также постоянное население страны стало чаще обращаться за медицинской помощью.

    Ранее издание «Медвестник» со ссылкой на данные Росстата и отчеты Роспотребнадзора сообщило, что в январе текущего года в России отмечен скачок заболеваемости ВИЧ, гепатитом и сифилисом.

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    Комментарии 19

    Torres02 Июн 2023 в 11:11
    парадокс. а может и все вполне ожидаемо: медицина оптимизирована до откровенного отсутствия медицинской помощи в сельских населенных пунктах. Больницы укрупнены. Очередь на обследования по несколько месяцев.
    в школе заменили просвещение здоровому и безопасному образу жизни на изучение православной религии. ну и еще плюс - общее падение уровня жизни. многие стали экономить на врачах и защите.
    и чем скрепнее страна становится - тем страшнее ее пороки и болезни.
    +0−0
    Гость02 Июн 2023 в 10:52
    Спасибо нашему главному, почему он запускает эту нечисть, они всю заразу везут - это туберкулёз, гепатит, сифилис, корь... Грязные, ванючие дикари...
    +1−2
    Gensekoonpanvrotukra02 Июн 2023 в 10:47
    Странное совпадение с началом сво и миграция из 404. Кто не знает смотрим в инете-францюватость галиция.
    +1−3
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