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    В Красноярском крае экс-депутат получил 16 лет за организацию убийства журналиста

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    Бывший депутат Минусинского районного совета Иса Хашиев признан виновным в организации убийства главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Приговор огласил Красноярский краевой суд, сообщает 2 июня прокуратура региона.

    Журналиста убили в 2017 году в Минусинске. В 2016 году у него был конфликт с депутатом Хашиевым на выборах главы района. В 2020 году суд арестовал Ису Хашиева и еще двоих причастных к убийству — Николая Горюнова и Виктора Шестакова.

    Суд установил, что Хашиев предложил Горюнову организовать убийство журналиста. Тот привлек Шестакова, которому в тот момент было 17 лет. В вечернее время парень зашел в помещение бани на территории частного дома Попкова и несколько раз выстрелил в него из пистолета. Журналист скончался на месте.

    Суд приговорил Ису Хашиева к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Исполнитель — Виктор Шестаков — приговорен к 14 годам лишения свободы с ограничением свободы на один год шесть месяцев. Осужденные будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

    Николай Горюнов ранее также был признан виновным и осужден на 17 лет колонии строгого режима.

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