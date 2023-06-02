В Красноярском крае экс-депутат получил 16 лет за организацию убийства журналиста

Бывший депутат Минусинского районного совета Иса Хашиев признан виновным в организации убийства главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова. Приговор огласил Красноярский краевой суд, сообщает 2 июня прокуратура региона.



Журналиста убили в 2017 году в Минусинске. В 2016 году у него был конфликт с депутатом Хашиевым на выборах главы района. В 2020 году суд арестовал Ису Хашиева и еще двоих причастных к убийству — Николая Горюнова и Виктора Шестакова.



Суд установил, что Хашиев предложил Горюнову организовать убийство журналиста. Тот привлек Шестакова, которому в тот момент было 17 лет. В вечернее время парень зашел в помещение бани на территории частного дома Попкова и несколько раз выстрелил в него из пистолета. Журналист скончался на месте.

