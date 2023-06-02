Полиция нашла в Петербурге «ласкового» педофила, который год назад трогал школьницу

В Петербурге по педофильской статье задержан предприниматель. Прошлым летом он имел запрещенный контакт с 13-летней девочкой.

Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, проверку по сообщению о домогательствах годичной давности СК в Тосно начал накануне. В тот же день предпринимателя задержали у собора на Измайловском — в преступлении он был полностью изобличен.

По версии следствия, петербуржец гладил грудь школьницы в садоводстве «Бабино-2». Дело возбуждено по статье о развратных действиях.

У задержанного есть гражданство Израиля. Судя по открытым данным, он торговал на интернет-маркетплейсах электроникой.