    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.97eur86.58

    Полиция нашла в Петербурге «ласкового» педофила, который год назад трогал школьницу

    744
    обсудить

    В Петербурге по педофильской статье задержан предприниматель. Прошлым летом он имел запрещенный контакт с 13-летней девочкой.

    Как стало известно «Фонтанке» 2 июня, проверку по сообщению о домогательствах годичной давности СК в Тосно начал накануне. В тот же день предпринимателя задержали у собора на Измайловском — в преступлении он был полностью изобличен.

    По версии следствия, петербуржец гладил грудь школьницы в садоводстве «Бабино-2». Дело возбуждено по статье о развратных действиях.

    У задержанного есть гражданство Израиля. Судя по открытым данным, он торговал на интернет-маркетплейсах электроникой.

    © Фонтанка.Ру

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close