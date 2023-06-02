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    В черновиках Фредди Меркьюри нашлось первоначальное название одной из самых известных композиций Queen

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    8 комментариев

    Визитная карточка британской рок-группы Queen — композиция Bohemian rhapsody первоначально называлась Mongolian rhapsody. Первоначальный и исправленный варианты можно увидеть в черновиках лидера группы Фредди Меркьюри, которые выставил на торги аукционный дом Sotheby's, сообщает 2 июня телеканал SkyNews.

    Набросок текста песни с названием Mongolian rhapsody Меркьюри сделал на бланке британской авиакомпании British Midland, которая сейчас уже не существует. На листке напечатан календарь за 1974 год, песня была записана в августе 1975 года. Отсылка к монголам имеется лишь в первоначальном названии, которое затем было зачеркнуто и исправлено на всем известную «Богемскую рапсодию». В черновике слово больше не повторяется.

    Sotheby's 6 сентября планирует продать более полутора тысяч личных вещей Фредди Меркьюри. Ориентировочная цена 15 страниц с набросками написанных музыкантом песен составляет $1,5 млн долларов.

    Bohemian rhapsody длиной почти шесть минут вышла в виде сингла в 1975 году и на девять недель возглавила британские чарты.

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    Комментарии 8

    Гость02 Июн 2023 в 09:19
    Я с удовольствием послушаю "предателя" Б.Греренщикова и Аквариум. Слава Богу что есть такие люди.
    +0−0
    инкоrнида02 Июн 2023 в 08:59
    был легендой, легендой и остался. в отличие от некоторых наших предателей, которые так же могли бы остаться легендами, но останутся предателями, а то и вообще нормальные люди их вспоминать не станут.
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