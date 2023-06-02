В черновиках Фредди Меркьюри нашлось первоначальное название одной из самых известных композиций Queen

Визитная карточка британской рок-группы Queen — композиция Bohemian rhapsody первоначально называлась Mongolian rhapsody. Первоначальный и исправленный варианты можно увидеть в черновиках лидера группы Фредди Меркьюри, которые выставил на торги аукционный дом Sotheby's, сообщает 2 июня телеканал SkyNews.
Набросок текста песни с названием Mongolian rhapsody Меркьюри сделал на бланке британской авиакомпании British Midland, которая сейчас уже не существует. На листке напечатан календарь за 1974 год, песня была записана в августе 1975 года. Отсылка к монголам имеется лишь в первоначальном названии, которое затем было зачеркнуто и исправлено на всем известную «Богемскую рапсодию». В черновике слово больше не повторяется.
Sotheby's 6 сентября планирует продать более полутора тысяч личных вещей Фредди Меркьюри. Ориентировочная цена 15 страниц с набросками написанных музыкантом песен составляет $1,5 млн долларов.
Bohemian rhapsody длиной почти шесть минут вышла в виде сингла в 1975 году и на девять недель возглавила британские чарты.