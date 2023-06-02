Дети устроили давку на раздаче бесплатного мороженого в Комсомольске-на-Амуре

Акция с раздачей бесплатного мороженого по случаю Дня защиты детей в одном из гипермаркетов Комсомольска-на-Амуре обернулась давкой. Сотни детей кричали и толкались в попытке получить угощение, появились слухи о пострадавших, хотя официального подтверждения этой информации нет, сообщила 2 июня РИА Новости представитель прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева.



Инцидент произошел накануне в магазине на улице Дикопольцева. Сеть гипермаркетов решила угостить детей бесплатным мороженым, на месте собралась толпа и началась давка. В комментариях к видео в соцсетях пользователи писали, что к раздаче было предложено всего семь коробок мороженого.

