    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 4

    2 м/с, южн

    759мм

    60%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.97eur86.58

    Дети устроили давку на раздаче бесплатного мороженого в Комсомольске-на-Амуре

    279
    1 комментарий

    Акция с раздачей бесплатного мороженого по случаю Дня защиты детей в одном из гипермаркетов Комсомольска-на-Амуре обернулась давкой. Сотни детей кричали и толкались в попытке получить угощение, появились слухи о пострадавших, хотя официального подтверждения этой информации нет, сообщила 2 июня РИА Новости представитель прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева.

    Инцидент произошел накануне в магазине на улице Дикопольцева. Сеть гипермаркетов решила угостить детей бесплатным мороженым, на месте собралась толпа и началась давка. В комментариях к видео в соцсетях пользователи писали, что к раздаче было предложено всего семь коробок мороженого.

    Прокуратура проводит проверку в связи с появившимися в Сети роликами и даст правовую оценку организатору мероприятия по обеспечению безопасности несовершеннолетних. Сведений по возможным пострадавшим нет. Официально на данный момент никто ни в полицию, ни в медучреждения не обращался.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close