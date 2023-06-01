СКА обменял нападающего Жафярова в «Ак Барс»

Нападающий хоккейного клуба СКА покидает команду. Как уточнили в пресс-службе армейцев с Невы 1 июня, игрок в результате обмена перешел в казанский «Ак Барс».



В ответ петербургский клуб получили спортивные права на шведского вратаря Филипа Густавссона, выступающего в настоящий момент за клуб НХЛ «Миннесота», и нападающего Дмитрия Осипова, который провел прошлый сезон в команде АХЛ «Сан-Диего».

В регулярном сезоне 2022/23 Жафяров отыграл 63 матча в которыз набрал 44 очка (16 шайб + 28 результативных передач). В плей-офф-2023 он провел 12 матчей, в которых набрал 9 очков (1+8).