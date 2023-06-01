    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 8

    4 м/с, зап

    757мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd80.97eur86.58

    СКА обменял нападающего Жафярова в «Ак Барс»

    354
    обсудить

    Нападающий хоккейного клуба СКА покидает команду. Как уточнили в пресс-службе армейцев с Невы 1 июня, игрок в результате обмена перешел в казанский «Ак Барс».

    В ответ петербургский клуб получили спортивные права на шведского вратаря Филипа Густавссона, выступающего в настоящий момент за клуб НХЛ «Миннесота», и нападающего Дмитрия Осипова, который провел прошлый сезон в команде АХЛ «Сан-Диего».

    В регулярном сезоне 2022/23 Жафяров отыграл 63 матча в которыз набрал 44 очка (16 шайб + 28 результативных передач). В плей-офф-2023 он провел 12 матчей, в которых набрал 9 очков (1+8).

    Накануне стало известно, что СКА покидает лучший игрок минувшего сезона КХЛ Дмитрий Яшкин. Главный тренер команды Роман Ротенберг объяснил это тем, что «здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат и финансовую целесообразность, поэтому удовлетворить все запросы игрока» команда не может.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close