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    Брендозамещение и рост цен. Рассказываем, как адаптировались магазины и потребители к новым реалиям

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    11 комментариев

    В 2022 году на российском рынке появилось 10 460 брендов товаров повседневного спроса, однако после ухода международных брендов ассортимент на полках магазинов всё равно сократился. Покупатели сталкиваются с ростом цен, а ретейлеры говорят о «рациональном потреблении». Рассказываем в карточках об изменениях на рынке розничной торговли.

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    Комментарии 11

    Гость01 Июн 2023 в 23:56
    Зато Россия размером больше стала!
    +0−2
    Гость01 Июн 2023 в 23:55
    Мы покупаем вещи и электронику на китайском Алиэкспрессе. Ценники не увеличились. Возможно чуть подорожали сезонные товары. Осенью на них традиционно цена опустится.
    +0−2
    Гость01 Июн 2023 в 23:52
    По многим категориям товаров цена наоборот снизилась с уходом западных производителей, когда мы переплачивали за бренды.
    +0−2
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