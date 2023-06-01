Брендозамещение и рост цен. Рассказываем, как адаптировались магазины и потребители к новым реалиям

В 2022 году на российском рынке появилось
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Сейчас в Санкт-Петербурге
Облачно, Без осадков
Ощущается как 7
4 м/с, зап
757мм
54%
Пробки
1/10
В 2022 году на российском рынке появилось
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