    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 8

    4 м/с, зап

    757мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd80.99eur86.5

    «Сапсаны» между Москвой и Петербургом в июньские праздники вместят вдвое больше пассажиров

    599
    3 комментария

    РЖД удвоили количество мест в поездах «Сапсан», которые будут курсировать между Москвой и Петербургом с 9 по 13 июня. Такое решение принято из-за большого спроса на билеты на праздничные дни.

    На многих рейсах в июньские праздники заполняемость уже достигла 100%, рассказали 1 июня в пресс-службе РЖД. В связи с этим компания удвоила составность скоростных поездов. Из Петербурга сдвоенные «Сапсаны» отправятся в 9:00 (№ 759) и в 13:00 (№ 767) 9 июня и в 13:00 (№ 767) и в 17:00 (№ 775) 12 июня, из Москвы — в 17:40 (№ 778) и в 21:00 (№ 786) 9 июня, в 21:00 (№ 786) 12 июня и в 5:55 (№ 754) 13 июня.

    Билеты на сдвоенные поезда уже поступили в продажу. Они доступны в кассах, на сайте РЖД и в мобильном приложении «РЖД пассажирам».

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СапсанРЖД
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость01 Июн 2023 в 19:17
    резиновые чели?
    +0−0
    Гость #201 Июн 2023 в 19:15
    а что за праздники то ? оне ошиблись ? Троица 04 июня. или я чего-то не догоняю ?
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 19:01
    Выехать-то туристам больше некуда. В России вообще ни Западной культуры, ни Западной исторической архитектуры для туриста не осталось. Кроме Питера с отжатым Выборгом. Вот все и ломятся.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close