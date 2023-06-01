«Сапсаны» между Москвой и Петербургом в июньские праздники вместят вдвое больше пассажиров

РЖД удвоили количество мест в поездах «Сапсан», которые будут курсировать между Москвой и Петербургом с 9 по 13 июня. Такое решение принято из-за большого спроса на билеты на праздничные дни.



На многих рейсах в июньские праздники заполняемость уже достигла 100%, рассказали 1 июня в пресс-службе РЖД. В связи с этим компания удвоила составность скоростных поездов. Из Петербурга сдвоенные «Сапсаны» отправятся в 9:00 (№ 759) и в 13:00 (№ 767) 9 июня и в 13:00 (№ 767) и в 17:00 (№ 775) 12 июня, из Москвы — в 17:40 (№ 778) и в 21:00 (№ 786) 9 июня, в 21:00 (№ 786) 12 июня и в 5:55 (№ 754) 13 июня.