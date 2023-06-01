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    «Счастье — в детях». Путин считает неправильной идею «пожить для себя»

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    20 комментариев

    Президент РФ Владимир Путин уверен, что главное счастье в жизни — в детях. Об этом он сказал 1 июня на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

    Он прокомментировал слова одной из участниц, которая рассказала, что от знакомых слышала вопрос: «А зачем вам это нужно — столько детей?» Глава государства отметил, что дальше, как правило, следует фраза: «Надо бы пожить для себя». Путин задался вопросом, что это такое — пожить для себя?

    Президент предположил, что это значит «пожить в свое удовольствие, получить удовольствие от жизни». По словам Путина, те, кто так говорит, не понимают, что «самое большое удовольствие и счастье — в детях».

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    Комментарии 20

    Гость01 Июн 2023 в 17:22
    Учитывая действующий Семейный кодекс (закон РФ), результатами правок которого является статистика разводов более 100%, население не согласно с формулируемым тезисом...
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 17:19
    Человек, который развелся с женой, живет непонятно с кем, и то ли имеет детей, то ли нет - не лучший вариант для подобных нравоучений.
    +1−0
    Cashmare01 Июн 2023 в 17:19
    главное счастье в жизни озвучивается в соответствии с праздником, во время которого он выступает
    +1−0
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