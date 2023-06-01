«Счастье — в детях». Путин считает неправильной идею «пожить для себя»

Президент РФ Владимир Путин уверен, что главное счастье в жизни — в детях. Об этом он сказал 1 июня на встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава».
Он прокомментировал слова одной из участниц, которая рассказала, что от знакомых слышала вопрос: «А зачем вам это нужно — столько детей?» Глава государства отметил, что дальше, как правило, следует фраза: «Надо бы пожить для себя». Путин задался вопросом, что это такое — пожить для себя?
Президент предположил, что это значит «пожить в свое удовольствие, получить удовольствие от жизни». По словам Путина, те, кто так говорит, не понимают, что «самое большое удовольствие и счастье — в детях».