Скорпионам — беречь нервы, Овнам — тратить деньги: гороскоп для всех знаков зодиака на лето 2023 года

А вы прислушиваетесь к гороскопам? Фото: Дарья Селенская / Городские порталы Поделиться Поделиться





Вот и наступил июнь. Тепло длится относительно недолго, поэтому люди стараются уместить в эти три месяца как можно больше: съездить в отпуск, сделать ремонт, вырастить богатый урожай на даче, а школьники и студенты набираются сил перед учебным годом. Астролог Марина Шумкина рассказала, на что, по прогнозу звезд, стоит обратить внимание в этот теплый, но непростой период.

Летом 2023 года включится ретроградность нескольких планет, шлейф ее перейдет и на осень. А именно ретроградный Сатурн в знаке Рыбы с 14 июня по 8 ноября — это пересмотр наших жизненных программ и психологических установок, особенно связанных со страхами. Ретроградная Венера в знаке Льва с 21 июля по 6 сентября поставит перед необходимостью пересмотреть баланс своих интересов и интересов партнеров в личных отношениях. Ретроградный Меркурий в знаке Девы с 23 августа по 16 сентября 2023-го — подсветит темы, связанные со здоровьем, к которым нужно вернуться, даже если мы делаем вид, что всё хорошо.

Давайте рассмотрим подробнее, каким будет лето 2023 года для каждого из 12 знаков зодиака.

Овен. Лето 2023 года — время не для отдыха, а для активных действий. Особенно в июле, когда активность потребует мощного включения ресурсов — времени и денег. Оценивайте это как инвестиции, которые начнут приносить первые плоды уже в августе.

Телец. Июнь и июль идеально подходят, чтобы начать реализацию своих планов без особых помех. В июле обратите особое внимание на отношения — не ввязывайтесь в конфликты, они могут быть надолго. На август не стоит планировать серьезных начинаний, так как нужно будет тушить «срочные и важные дела».



Близнецы. Для многих из вас июнь — точка отсчета нового личного года. Захочется обновления, новых планов. В июле обратите внимание на новые знакомства, если вы свободны, или на возможность перезагрузить (со знаком «плюс») ваши отношения. Август — месяц для планомерного движения вперед, когда успех приходит не как везение, а как награда за труд.

Рак. Для вас начало лета — это время подведения итогов. Важно не впадать в трудоголизм, отложить жертвенность и внимательно относиться к своему здоровью. Для тех, кто родился в конце июня и до 23 июля , — это старт личного астрологического года, который потребует концентрации на новых планах и целях.



Лев. Июнь и июль — время подведения итогов, «сбора урожая» по тем процессам, которые запустили ранее. Конец июля и август — это время активного включения в бизнес-проекты. А также — отношения, ваша привлекательность будет на пике. При этом есть вероятность, что в вашу жизнь захотят вернуться те, с кем вы уже попрощались. Выбирать вам.



Дева. В июне вам понадобится максимальный контроль над эмоциями, так как месяц потребует принятия срочных решений, и многие будут связаны с отношениями — на работе и в личной жизни. Июль и август — более спокойные месяцы, когда трудолюбие и высокая деловая активность создают хорошие перспективы.



Весы. Если вы не верите в свое везение, то в июне будет возможность убедиться в обратном. Когда стечение обстоятельств меняет вашу жизнь. Это могут быть необычные предложения, на которые вы ранее не обратили внимания. В июле удержитесь от выяснения отношений, чтобы не испортить то, что уже наработано. В августе успех будет зависеть только от ваших усилий.

Скорпион. Первые два летних месяца порадуют полезными знакомствами и ситуациями, когда «на раз-два» будут реализованы ваши цели. При этом в июле общение с партнерами может привести к конфликтам, решать которые придется, прилагая силы и дополнительные ресурсы. В августе обратите внимание на здоровье и бережно отнеситесь к своей нервной системе.



Стрелец. На начало лета лучше запланировать дела, которым нельзя поставить пометку «важные», чтобы избежать разочарований. Июль — месяц для планомерного движения вперед, без резких движений в окружении людей, с которыми по пути. Август — месяц везения, неожиданного разрешения сложных ситуаций.



Козерог. В июне важно подвести итоги первой половины года. Особенно профессиональные, ведь от них зависит ваша самооценка. Июль потребует принятия решения в вопросах, которые вы долго откладывали и тянуть уже нельзя. Август — месяц, богатый на сотрудничество с интересными людьми.



Водолей. В июне ловите возможности — в карьере, в личных отношениях. Даже в сложных ситуациях много шансов, что они решатся в вашу пользу. В июле и августе возможны ситуации выбора — отношения или работа. Берегите свое здоровье, помните о том, что выбирать нужно себя, ваши «жертвы» даже самые близкие друзья могут не оценить.



Рыбы. Начало каникул нельзя назвать спокойным временем, расслабиться не получится. Потребуется собраться, полностью контролируя свои эмоции, чтобы не разрушить созданное. Зато июль и август порадуют новыми, интересными людьми, а также предложениями от тех, кого вы знаете давно.

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