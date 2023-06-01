«Мне кажется, ребёнок в опасности…» Куда обратиться, чтобы помочь детям

В День защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня, в петербургской Автономной некоммерческой организации «Партнёрство каждому ребёнку» рассказали, что делать неравнодушным гражданам, если они подозревают, что ребёнок в беде.

«К нам в социальные сети и на почту регулярно приходят вопросы от горожан. Текст, как правило, один: «Знаю неблагополучную семью, родители выпивают, ссорятся, в семье маленькие дети. Что я могу сделать, куда обращаться?» — рассказывают в организации.

Фото: предоставлено АНО «Партнёрство каждому ребёнку» Фото: предоставлено АНО «Партнёрство каждому ребёнку» Фото: предоставлено АНО «Партнёрство каждому ребёнку» Поделиться Поделиться





Специалисты поясняют: однозначного алгоритма в такой ситуации нет. Если семья открыта к диалогу и готова принять помощь (или хотя бы рассмотреть такую возможность) — можно дать родителям контакты помогающих организаций. В частности:

— Районные центры социальной помощи семье и детям (социальная поддержка, защита прав, психологическая помощь, помощь в восстановлении документов, в устройстве детей в образовательные учреждения, юридическая помощь (в т.ч. в вопросах усыновления, ограничения/лишения родительских прав и т.д.). Жители Петербурга могут найти контакты центра в своем районе на сайте Администрации города https://www.gov.spb.ru/ или просто вбив запрос в поисковике.



— Некоммерческие организации и фонды, бесплатно оказывающие различные виды помощи семьям и детям по всей России. Быстро выбрать надёжный фонд с помощью фильтров можно, к примеру, на сайте https://nuzhnapomosh.ru/ (все представленные там организации проходят тщательную проверку).

Если вы живете в Петербурге, вы можете обратиться в АНО «Партнёрство каждому ребёнку». Организация помогает детям и родителям в трудной жизненной ситуации и делает всё возможное, чтобы каждый ребёнок рос в заботливой и любящей семье. Команда АНО оказывает родителям комплексную поддержку (социальную, психологическую, юридическую, при необходимости — продуктовую), помогая им справиться с кризисом и предотвратить его повторение в будущем. Подробная информация на сайте АНО «Партнёрство каждому ребёнку», также можно обратиться по телефонам: 8 (812) 431–04–60, 431–04–61. Вся помощь оказывается бесплатно.



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