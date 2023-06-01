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    «Мне кажется, ребёнок в опасности…» Куда обратиться, чтобы помочь детям

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    6 комментариев

    В День защиты детей, который отмечается сегодня, 1 июня, в петербургской Автономной некоммерческой организации «Партнёрство каждому ребёнку» рассказали, что делать неравнодушным гражданам, если они подозревают, что ребёнок в беде.

    «К нам в социальные сети и на почту регулярно приходят вопросы от горожан. Текст, как правило, один: «Знаю неблагополучную семью, родители выпивают, ссорятся, в семье маленькие дети. Что я могу сделать, куда обращаться?» — рассказывают в организации.

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    Специалисты поясняют: однозначного алгоритма в такой ситуации нет. Если семья открыта к диалогу и готова принять помощь (или хотя бы рассмотреть такую возможность) — можно дать родителям контакты помогающих организаций. В частности:

    — Районные центры социальной помощи семье и детям (социальная поддержка, защита прав, психологическая помощь, помощь в восстановлении документов, в устройстве детей в образовательные учреждения, юридическая помощь (в т.ч. в вопросах усыновления, ограничения/лишения родительских прав и т.д.). Жители Петербурга могут найти контакты центра в своем районе на сайте Администрации города https://www.gov.spb.ru/ или просто вбив запрос в поисковике.

    — Некоммерческие организации и фонды, бесплатно оказывающие различные виды помощи семьям и детям по всей России. Быстро выбрать надёжный фонд с помощью фильтров можно, к примеру, на сайте https://nuzhnapomosh.ru/ (все представленные там организации проходят тщательную проверку).

    Если вы живете в Петербурге, вы можете обратиться в АНО «Партнёрство каждому ребёнку». Организация помогает детям и родителям в трудной жизненной ситуации и делает всё возможное, чтобы каждый ребёнок рос в заботливой и любящей семье. Команда АНО оказывает родителям комплексную поддержку (социальную, психологическую, юридическую, при необходимости — продуктовую), помогая им справиться с кризисом и предотвратить его повторение в будущем. Подробная информация на сайте АНО «Партнёрство каждому ребёнку», также можно обратиться по телефонам: 8 (812) 431–04–60, 431–04–61. Вся помощь оказывается бесплатно.

    Также полезные телефонные номера можно найти здесь.

    Не помешает знать и общероссийский телефон доверия для детей: 8–800–200–01–22. Он работает круглосуточно, анонимно, все звонки бесплатны.

    «Спасибо каждому, кто не остаётся равнодушным к судьбе детей!» — поблагодарили сотрудники АНО.

    Петербургская Автономная некоммерческая организация «Партнёрство каждому ребёнку» работает с 2009 года. Одно из основных направлений деятельности организации — оказание помощи детям, находящимся под угрозой утраты родительского попечения или оказавшимся в интернатных учреждениях, детям с особыми потребностями, семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Работая в команде со специалистами по защите детей, специалистами по социальной работе, судьями, прокурорами, полицией, врачами, педагогами и другими специалистами в сфере социального обеспечения и защиты прав детей, удаётся преодолеть кризис и сохранить целостность семьи, оказать профессиональную и своевременную помощь в интересах ребёнка.

    АНО «Партнёрство каждому ребёнку» финансируется на средства, полученные от грантов, частных и корпоративных пожертвований.

    Вы можете поддержать работу организации здесь: https://p4ec.ru/donate/

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    Комментарии 6

    Гость01 Июн 2023 в 17:24
    Отличный повод поставить на место алкашей и идиотов, которых у нас почему-то называют родителями
    +0−0
    Гость01 Июн 2023 в 16:38
    Очередной повод трусливому гнилью, залезть в чужие семьи.
    +0−0
    Ser_N077101 Июн 2023 в 16:17
    теперь когда деточка начнет в субботу ныть, что у нее что-то болит и она не может идти в школу, я знаю куда звонить- в службу опеки, пусть приедут полечат...
    (черный юмор)
    +0−0
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