На конференции у Михаила Мишустина забрали планшет и швырнули его о пол

Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину продемонстрировали противоударные свойства российского планшета на конференции «Цифровые индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Об этом 1 июня сообщает «Интерфакс».
У стенда компании глава правительства осмотрел планшет Кvadro_M, названный в честь художника Казимира Малевича. Мишустин поддержал в руках планшет и заметил, что он тяжелее зарубежных аналогов. «Чуть тяжелее, но лиха беда начала», — сказал премьер-министр.
В ответ на это производители забрали планшет и продемонстрировали противоударные свойства девайса — его бросили с размаху о пол. Видео эксперимента опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.
«В нормальной среде человек роняет продукт — этом нет ничего плохого», — добавил человек, рассказывающий Михаилу Мишустину о девайсе.