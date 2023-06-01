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    На конференции у Михаила Мишустина забрали планшет и швырнули его о пол

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    15 комментариев

    Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину продемонстрировали противоударные свойства российского планшета на конференции «Цифровые индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде. Об этом 1 июня сообщает «Интерфакс».

    У стенда компании глава правительства осмотрел планшет Кvadro_M, названный в честь художника Казимира Малевича. Мишустин поддержал в руках планшет и заметил, что он тяжелее зарубежных аналогов. «Чуть тяжелее, но лиха беда начала», — сказал премьер-министр.

    В ответ на это производители забрали планшет и продемонстрировали противоударные свойства девайса — его бросили с размаху о пол. Видео эксперимента опубликовал телеканал «Звезда» в своем Telegram-канале.

    «В нормальной среде человек роняет продукт — этом нет ничего плохого», — добавил человек, рассказывающий Михаилу Мишустину о девайсе.

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    Михаил Мишустин
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    Комментарии 14

    Карабас Барабас01 Июн 2023 в 15:19
    Планшет отечественный, российский, только вот комплектующие, хоть и отечественные только не нашего отечества.
    +0−0
    Заливщик голосовых планок01 Июн 2023 в 15:19
    Главное - ронять можно. Ну а то что не включается - так "лиха беда начала"!
    +0−0
    27564035601 Июн 2023 в 15:18
    «лиха беда начала». Не встречал в таком написании. Обычно пишут «лиха беда начало».
    +0−0
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