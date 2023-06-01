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    Шахматист Карякин отказался от участия в Кубке мира из-за запрета на символику России

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    7 комментариев

    Российский шахматист Сергей Карякин принял решение отказаться от участия в Кубке мира, несмотря на приглашение на турнир от Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом гроссмейстер заявил в своем телеграм-канале 1 июня.

    Спортсмен объяснил это тем, что конкретно в предстоящем турнире не сможет представлять свою страну, играть под своим флагом и в случае успеха не услышит гимн России. «Соответственно, я категорически против этого. Моя позиция не меняется, я её много раз высказывал», — подчеркнул Карякин.

    Кубок мира по шахматам пройдёт в Баку с 29 июля по 25 августа.

    Сергей Карякин в 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории, за что был внесён в Книгу рекордов Гиннесса. В 2016 году одержал победу в турнире претендентов, но проиграл действующему чемпиону мира Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Обладатель Кубка мира ФИДЕ 2015 года. Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012), чемпион мира по блицу (Доха, 2016), двукратный победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019). На текущий момент не числится в рейтинге ФИДЕ по классическим шахматам, поскольку не сыграл ни одной рейтингуемой партии в этой дисциплине за последние 12 месяцев.

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    Комментарии 7

    Гость01 Июн 2023 в 15:25
    Аж на слезу пробило.... А если бы все так поступали, то давно избавили цивилизованный мир от нечести кацапской.
    +2−0
    Гость01 Июн 2023 в 15:13
    Чел дискредитирует СВО
    +1−0
    SovietPofigist01 Июн 2023 в 15:09
    Пример для подражания всем спортсменам.
    +0−3
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