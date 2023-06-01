Шахматист Карякин отказался от участия в Кубке мира из-за запрета на символику России

Российский шахматист Сергей Карякин принял решение отказаться от участия в Кубке мира, несмотря на приглашение на турнир от Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Об этом гроссмейстер заявил в своем телеграм-канале 1 июня.



Спортсмен объяснил это тем, что конкретно в предстоящем турнире не сможет представлять свою страну, играть под своим флагом и в случае успеха не услышит гимн России. «Соответственно, я категорически против этого. Моя позиция не меняется, я её много раз высказывал», — подчеркнул Карякин.



Кубок мира по шахматам пройдёт в Баку с 29 июля по 25 августа.

