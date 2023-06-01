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    Легковой Chevrolet уронил грузовик на тротуар на Алтайской улице

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    ДТП с «перевертышем» перегородило пол-улицы в Московском районе Петербурга днем 1 июня. Вместе с грузовиком на тротуар прилег дорожный знак.

    На пересечении Алтайской улицы и бокового проезда проспекта Юрия Гагарина столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Cruze и грузовик Ford Transit, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Алексей. От удара «Форд» завалился на бок, полностью перегородив полосу в сторону проспекта Юрия Гагарина и частично оказавшись кузовом на тротуаре.

    По словам очевидца, в ДТП пострадал только транспорт. Судя по фото, досталось еще и дорожному знаку «Пешеходный переход» — его практически уложило на землю.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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