«Это моя собака. Идите на». Во дворе дома на севере Петербурга произошла драка из-за четвероногого

С битой и кулаками на детской площадке у жилого дома в Приморском районе выясняли, как можно, а как нельзя обращаться с собственной собакой.



О произошедшем «Фонтанке» 1 июня рассказала местная жительница Ольга. Четверо молодых людей отдыхали на площадке накануне около половины десятого вечера, рядом крутилась собака одного из них, породы, предположительно, сиба-ину.



«Один из них, судя по всему — хозяин пса, взял её на руки, держал силой и поил вином. Она вырывалась, но он продолжал издеваться», — рассказала петербурженка.

