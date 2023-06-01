«Это моя собака. Идите на». Во дворе дома на севере Петербурга произошла драка из-за четвероногого

С битой и кулаками на детской площадке у жилого дома в Приморском районе выясняли, как можно, а как нельзя обращаться с собственной собакой.
О произошедшем «Фонтанке» 1 июня рассказала местная жительница Ольга. Четверо молодых людей отдыхали на площадке накануне около половины десятого вечера, рядом крутилась собака одного из них, породы, предположительно, сиба-ину.
«Один из них, судя по всему — хозяин пса, взял её на руки, держал силой и поил вином. Она вырывалась, но он продолжал издеваться», — рассказала петербурженка.
Увидев это, один из жильцов вышел на улицу с битой. Но силы были неравны — биту у него отобрали и, по словам Ольги, избили ею так, что он остался лежать на земле.
предоставлено читателем «Фонтанки» Ольгой
Судя по видеозаписям, которые сняли уличные камеры, мужчина потом поднялся, дохромал до скамейки и снова пытался объяснить свою позицию четверке. Но не был понят.
Потом на улицу вышла Ольга с мужем. Женщина взяла на руки животное, после чего хозяин с криками: «Это моя собака. Идите на», отнял пса, порвав ей платье.
Вступившийся за нее муж также оказался побит. После чего мужчины ушли, забрав собаку.
К моменту приезда вызванной полиции и скорой во дворе не было ни четверки молодцов, ни побитого ими соседа. Эту информацию «Фонтанке» подтвердили в МВД.
Утром 1 июня женщина отправилась писать заявление в прокуратуру.