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    ФК «Севастополь» прошел аттестацию и теперь может выступить в чемпионате ФНЛ

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    Футбольный клуб «Севастополь» успешно прошёл аттестацию Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и теперь имеет право участия в матчах Второй лиги в рамках дивизиона «Б», сообщает официальный сайт ФНЛ.

    Ранее ФНЛ выразила готовность включить в свой состав крымские команды «Таврия» (Симферополь), «Севастополь», «Рубин» (Ялта) и «Океан» (Керчь) в случае успешной аттестации для Второй лиги.

    «Севастополь» занимает позицию действующего чемпиона Крыма, завершив сезон-2022 без единого проигрыша, отметившись 13 победами и одной ничьей. В текущем сезоне команда занимает четвертое место в таблице.

    Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ранее утверждал, что организация оказывает поддержку развитию футбола в Крыму. Он подчеркнул, что в будущем крымские команды могут быть включены в состав российских футбольных соревнований.

    УЕФА еще в 2014 году запретил крымским клубам выступать в российских соревнованиях. Организация заявляла, что Крым признается «специальной территорией», развитием которой будет заниматься УЕФА, а клубам пообещали финансирование.

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