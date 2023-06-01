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    Станцию метро «Московские ворота» почти два месяца будут закрывать на вход по утрам

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    2 комментария

    В Петербурге до конца июля изменится режим работы наземного вестибюля станции метро «Московские ворота». Там будут капитально ремонтировать эскалатор.

    Изменения будут действовать с 5 июня по 28 июля в утренний и вечерний час пик по рабочим дням. С 8:15 до 9:40 вход на станцию будет закрыт, а с 17:00 до 18:45 — ограничен, сообщает 1 июня пресс-служба Петербургского метрополитена.

    При необходимости интервал ограничений работы вестибюля могут изменить с учетом фактического пассажиропотока. Но пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом этих ограничений.

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    Комментарии 2

    Гость01 Июн 2023 в 13:55
    Интересно ..... может кого - нибудь уже посадят за этот бардак с закрытием метро.
    +0−0
    инкоrнида01 Июн 2023 в 13:50
    а фонтанка будет троллить читателей как с Выборгской?
    +0−0
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