Станцию метро «Московские ворота» почти два месяца будут закрывать на вход по утрам

В Петербурге до конца июля изменится режим работы наземного вестибюля станции метро «Московские ворота». Там будут капитально ремонтировать эскалатор.



Изменения будут действовать с 5 июня по 28 июля в утренний и вечерний час пик по рабочим дням. С 8:15 до 9:40 вход на станцию будет закрыт, а с 17:00 до 18:45 — ограничен, сообщает 1 июня пресс-служба Петербургского метрополитена.

При необходимости интервал ограничений работы вестибюля могут изменить с учетом фактического пассажиропотока. Но пассажиров просят заранее планировать маршрут с учетом этих ограничений.