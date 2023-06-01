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    В Петербурге расследовали дело шестерки, которая зарабатывала в даркнете на «кладоискателях»

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    9 комментариев

    В Петербурге расследовали дело о трех магазинах в даркнете, где продавали наркотики. Обвиняемых шестеро — как полагает следствие, от организаторов до «закладчиков».

    Продавалось запрещенное не только в нашем регионе, но и в Калининградской области, сообщает 1 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Задержали фигурантов год назад — двоих предполагаемых организаторов 31 и 35 лет, 33-летнюю бухгалтера-администратора и фасовщиков-«закладчиков» 29 и 32 лет. Кроме того, в Калининграде был задержан 33-летний местный представитель наркогруппы.

    пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    При обысках полиция изъяла 5 килограммов наркотиков и психотропов, было возбуждено уголовное дело о сбыте организованной группой в крупном и особо крупном размере. Всех фигурантов арестовали.

    По версии следствия, бизнес они организовали в июле позапрошлого года — создали в даркнете три онлайн-магазина, а товар покупали у более крупного поставщика. В месяц, по предварительным данным, «коллеги» получали больше миллиона рублей — доказано более сотни случаев продажи «закладок».

    Дело направлено в Красносельский райсуд.

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    Комментарии 9

    Гость01 Июн 2023 в 11:03
    А зачем дверь сломали,он бы и так все открыл.
    +4−0
    Гость01 Июн 2023 в 10:53
    Что-то не похож засоня на мигранта... 🤨

    Кстати, а зачем дверь ломать, если уже двое были в квартире, зайдя через окна? 🤔
    +3−0
    Гость01 Июн 2023 в 10:51
    мильон у месяц, маловато, фсьшный оптовый магаз зарабатыыал явно больше
    +1−0
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