В Петербурге расследовали дело шестерки, которая зарабатывала в даркнете на «кладоискателях»

В Петербурге расследовали дело о трех магазинах в даркнете, где продавали наркотики. Обвиняемых шестеро — как полагает следствие, от организаторов до «закладчиков».



Продавалось запрещенное не только в нашем регионе, но и в Калининградской области, сообщает 1 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Задержали фигурантов год назад — двоих предполагаемых организаторов 31 и 35 лет, 33-летнюю бухгалтера-администратора и фасовщиков-«закладчиков» 29 и 32 лет. Кроме того, в Калининграде был задержан 33-летний местный представитель наркогруппы.