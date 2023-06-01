В Петербурге расследовали дело шестерки, которая зарабатывала в даркнете на «кладоискателях»

В Петербурге расследовали дело о трех магазинах в даркнете, где продавали наркотики. Обвиняемых шестеро — как полагает следствие, от организаторов до «закладчиков».
Продавалось запрещенное не только в нашем регионе, но и в Калининградской области, сообщает 1 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Задержали фигурантов год назад — двоих предполагаемых организаторов 31 и 35 лет, 33-летнюю бухгалтера-администратора и фасовщиков-«закладчиков» 29 и 32 лет. Кроме того, в Калининграде был задержан 33-летний местный представитель наркогруппы.
пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области
При обысках полиция изъяла 5 килограммов наркотиков и психотропов, было возбуждено уголовное дело о сбыте организованной группой в крупном и особо крупном размере. Всех фигурантов арестовали.
По версии следствия, бизнес они организовали в июле позапрошлого года — создали в даркнете три онлайн-магазина, а товар покупали у более крупного поставщика. В месяц, по предварительным данным, «коллеги» получали больше миллиона рублей — доказано более сотни случаев продажи «закладок».
Дело направлено в Красносельский райсуд.