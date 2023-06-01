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    Сохраните календарь: когда в июне будут длинные выходные

    Шансов на затяжной отдых в этом году осталось совсем мало

    1997
    1 комментарий
    В этом году День России приходится на понедельник, поэтому мы получили три дня выходных подряд в июне
    В этом году День России приходится на понедельник, поэтому мы получили три дня выходных подряд в июнеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
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    В этом году осталось уже не так много месяцев с длинными выходными, ближайшие из них ждут нас уже в июне. Всё благодаря Дню России, который в этом году приходится на понедельник. Поэтому отдыхать будем три дня подряд — с 10 по 12 июня.

    Виталий Калистратов / Городские порталы
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    После июня наступает длительное затишье, которое продлится до самого ноября. Именно тогда мы получим последний шанс отдохнуть подольше в этом году. Благодаря тому, что День народного единства (4 ноября) приходится на субботу, мы получаем дополнительный выходной в понедельник, 6 ноября: таким образом, нас ждут три дня отдыха.

    Виталий Калистратов / Городские порталы
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    По данным Росстата, в марте этого года без работы оставалось 2,6 миллиона человек трудоспособного возраста. Для них тоже существуют меры поддержки, и это не только пособие по безработице, — мы разбирались, на что может рассчитывать человек, оставшийся без работы (и как это всё можно получить).

    В этом году День России приходится на понедельник, поэтому мы получили три дня выходных подряд в июне
    В этом году День России приходится на понедельник, поэтому мы получили три дня выходных подряд в июнеФото: Алексей Волхонский / V1.RU
    Виталий Калистратов / Городские порталы
    Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Комментарии 1

    Zet01 Июн 2023 в 15:10
    Что говорить, если говорить нечего...
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